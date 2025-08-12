Nova incidència a Rodalies: Trens cancel·lats i una hora de retard en diverses línies

Les primeres hores de la jornada han tornat a deixar una sensació de frustració entre molts usuaris del servei ferroviari català. Sí, això sembla el dia de la marmota. En ple mes d'agost i amb l'onada de calor colpejant Catalunya, centenars de viatgers han hagut de reorganitzar els seus desplaçaments per una nova cadena d'incidències que, en alguns casos, ha suposat fins a una hora de retard.
Retards i cancel·lacions en plena operació d'estiu
Segons informació facilitada per Renfe i confirmada per Adif, el servei de Rodalies ha registrat aquest dimarts 12 d'agost múltiples alteracions. La línia RL4 ha estat una de les més afectades, amb el tren Lleida Pirineus (5:12 h) – Terrassa Estació del Nord (7:36 h) i el Terrassa Estació del Nord (5:20 h) – Lleida Pirineus (7:42 h) circulant amb demores d'aproximadament una hora a causa d'una incidència en la senyalització a la zona de Calaf. Tècnics especialitzats treballen des de primera hora per restablir la normalitat.
La situació ha derivat també en cancel·lacions totals de servei a la línia RL3. Concretament, els trens Lleida-Pirineus (8:03 h) – Cervera (8:54 h) i Cervera (9:12 h) – Lleida-Pirineus (10:03 h) han quedat fora de circulació. En aquests casos, l'operadora ha ofert serveis alternatius mitjançant altres horaris propers, tot i que sense evitar el trastorn per als passatgers.
D'altra banda, la línia R11 també ha patit alteracions destacades, amb la cancel·lació del tren Figueres (6:41 h) – Sants (8:40 h) per causes imprevistes. Els usuaris han hagut de reubicar-se a la següent expedició, programada a les 7:08 h amb arribada a les 9:10 h.
Incidències acumulades i afectacions addicionals
El matí no ha estat més tranquil per a la línia R4, on s'acumulen retards que poden superar els 30 minuts a causa de les obres que es duen a terme a la zona de Martorell. Aquesta circumstància, sumada a les cancel·lacions i demores en altres línies, ha generat un efecte dominó en diversos trajectes, amb estacions plenes i viatgers buscant alternatives per arribar als seus destins.
Aquest episodi arriba tot just 24 hores després d'una altra jornada complicada a Rodalies. Dilluns, una avaria a la megafonia i als monitors informatius va deixar milers de passatgers sense referències clares sobre els horaris de pas dels trens, obligant-los a dependre exclusivament de la informació que proporcionava el personal de les estacions o de les actualitzacions a les xarxes socials.
L'impacte en els usuaris en ple agost
La combinació d'incidències tècniques, cancel·lacions i retards es veu agreujada pel context actual: ple mes d'agost, altes temperatures i un major moviment de viatgers per vacances. Per a molts usuaris, la calor a les andanes i la incertesa sobre l'hora real de sortida han convertit l'inici de la jornada en una experiència especialment incòmoda.
A les xarxes socials, diversos passatgers han compartit imatges i queixes sobre la gestió de les incidències, reclamant més informació en temps real i alternatives més efectives. Aquest nou episodi torna a posar sobre la taula la fiabilitat del servei de Rodalies a Catalunya, un tema que fa anys que genera controvèrsia.