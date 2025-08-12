Una discussió de bar acaba en tragèdia: Un ferit greu després de saltar d'un pont

La tensió acumulada en només uns minuts va derivar en una escena límit, en què la desesperació va portar una persona a prendre una decisió extrema per salvar la seva vida. El que va començar com un intercanvi de paraules pujades de to va acabar amb sirenes, un hospital i dos homes sota custòdia policial.
De l'enfrontament verbal a la persecució
Segons ha informat el Diari de Girona, els fets es van produir la nit de divendres 8 d'agost, al voltant de les 22:30 hores, al barri de Can Gibert del Pla, a Girona. Tres homes que es coneixien prèviament van iniciar una forta discussió a l'interior d'un bar. Les causes exactes de l'enfrontament encara no s'han aclarit, però la tensió va escalar fins a convertir-se en una baralla violenta.
En un moment donat, un d'ells va decidir fugir corrent. Mentre cridava demanant ajuda als vianants, els altres dos implicats van pujar ràpidament a un vehicle i van començar a seguir-lo amb la clara intenció d'atropellar-lo. La persecució els va portar per diversos carrers del barri, fins que la víctima va arribar al carrer del Riu Güell. Allà, acorralat i sense altra sortida, va optar per llançar-se des d'un pont al riu Güell.
El salt i les greus lesions
La caiguda va ser brutal. L'home va patir diverses costelles trencades i altres lesions internes que van obligar a una intervenció ràpida del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Va ser traslladat immediatament a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar en estat greu, tot i que la seva vida no corre perill.
El cotxe dels agressors no va arribar gaire lluny: va acabar impactant contra una tanca i un arbre a la zona de la rotonda propera al pont, provocant danys materials importants. L'estrèpit de l'accident, sumat als crits de la víctima, va atreure l'atenció de veïns i testimonis, que ràpidament van alertar el 112.
La fugida i l'entrega voluntària
L'arribada de patrulles de la Policia Municipal, dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers de la Generalitat va activar un ampli dispositiu de seguretat. Tanmateix, els presumptes agressors van abandonar el lloc abans de ser interceptats.
Hores després, en un gir inesperat, tots dos van decidir entregar-se voluntàriament a la comissaria dels Mossos. Es tracta de dos homes de 42 i 47 anys, amb antecedents policials per diversos delictes. La policia autonòmica els va detenir com a presumptes autors d'un delicte de lesions i un altre de danys, quedant a disposició judicial.
Més enllà de la gravetat de les lesions i de les detencions practicades, el succés ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre l'escalada de violència en conflictes quotidians. El que podria haver-se resolt amb una mediació o una intervenció policial primerenca va acabar amb un ferit greu i un desplegament de recursos d'emergència.