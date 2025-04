Tallat un tram de la C-61: La calamarsa provoca un accident

La meteorologia ha tornat a fer acte de presència a les carreteres catalanes, provocant importants problemes de circulació que han generat una situació caòtica durant les primeres hores del dia. Les condicions climàtiques adverses han derivat en un incident que ràpidament s'ha convertit en un punt crític d'atenció, afectant tant a conductors particulars com a transportistes.

La causa: calamarsa i sinistre viari

El matí del 16 d'abril està sent marcat per la meteorologia adversa, amb fortes precipitacions de calamarsa que han impactat directament a la C-61. Concretament, ha estat a prop d'Arenys de Munt on aquesta inesperada calamarsa ha dificultat enormement la circulació, donant lloc a un accident que ha obligat a tallar el trànsit en ambdós sentits.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), la combinació de calamarsa acumulada sobre l'asfalt i la baixa visibilitat ha provocat un xoc de vehicles la gravetat del qual encara es troba en avaluació per part dels equips d'emergència desplaçats al lloc.

Retencions quilomètriques

La conseqüència immediata de l'incident ha estat una llarga cua de vehicles atrapats a la via. La circulació s'ha vist afectada en un tram considerable, generant retencions d'aproximadament tres quilòmetres entre les localitats d'Arenys i Vallgorguina. Els Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergència treballen intensament a la zona per desallotjar el camí i assistir els afectats pel xoc, així com per restablir com més aviat millor la circulació.

No és la primera vegada que aquesta carretera registra problemes per condicions meteorològiques adverses. De vegades anteriors, la combinació de precipitacions i les característiques pròpies del tram, amb corbes pronunciades i zones propenses a l'acumulació d'aigua, han convertit aquesta via en una d'especial atenció durant episodis meteorològics severs.

Per això, les autoritats recomanen extremar la precaució al volant durant jornades amb previsió de pluges intenses o calamarsa. Mantenir una distància prudencial de seguretat, reduir la velocitat, i assegurar-se del correcte estat dels pneumàtics són mesures clau per evitar accidents com el que ha ocorregut en aquesta ocasió.

Impacte en la mobilitat local

El tall de la C-61 ha suposat un veritable maldecap per a nombrosos conductors que diàriament utilitzen aquesta carretera per als seus desplaçaments laborals o personals entre poblacions del Maresme i el Vallès Oriental. L'alternativa immediata per a molts usuaris ha estat utilitzar rutes secundàries, la qual cosa també ha provocat certa saturació de trànsit en vies properes, quelcom habitual quan es produeix un tall prolongat en carreteres principals.

Aquest episodi reforça la necessitat d'estar informat sobre l'estat de les vies abans de sortir de casa, especialment en jornades amb condicions meteorològiques incertes. Aplicacions mòbils, emissores locals i serveis oficials de trànsit es converteixen en aliats fonamentals per evitar caure en embussos i situacions perilloses.