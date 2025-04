Una altra jornada amb diversos rescats a la muntanya: Intervenen equips d'emergència

per Iker Silvosa

Les activitats a l'aire lliure, especialment en zones de muntanya, no estan exemptes de riscos. En aquest començament de Setmana Santa, novament s'han registrat incidents que van necessitar la intervenció dels serveis de rescat, posant a prova l'eficàcia i rapidesa dels equips especialitzats en situacions d'emergència.

Dos rescats en una sola tarda

La tarda del 14 d'abril va tornar a evidenciar els perills inherents a les excursions en terrenys accidentats, especialment en zones freqüentades per muntanyencs aficionats. En aquesta ocasió, els equips d'emergències van rebre dues trucades gairebé consecutives que van activar protocols especials a causa de les complicacions dels accidents reportats.

El primer avís es va produir a les 16:01 hores, quan una dona va patir una caiguda greu que va derivar en una possible fractura de turmell. L'afectada estava realitzant una excursió quan va relliscar i va caure en una zona escarpada, la qual cosa va fer necessari mobilitzar un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), especialment preparat per efectuar rescats en terrenys abruptes.

Menys d'una hora després, a les 16:49 hores, els serveis d'emergències van rebre una segona alerta. Aquesta vegada, una jove de 23 anys va experimentar un atac de pànic a causa del vertigen en una zona complicada, la qual cosa li va impedir continuar o tornar pels seus propis mitjans. Novament, la intervenció ràpida de l'equip aeri i del personal sanitari especialitzat va ser clau per a l'atenció efectiva de la jove excursionista.

Mobilització d'unitats especials

Ambdós incidents van tenir lloc a la localitat de La Morera de Montsant, a la comarca catalana del Priorat, coneguda per la seva bellesa natural i rutes que atrauen tant a experts com a principiants. Precisament, el terreny escarpat i la dificultat tècnica de certes rutes fan que la zona requereixi especial precaució i coneixement previ dels senders.

Per afrontar ambdós rescats, es va desplegar un dispositiu que va incloure un helicòpter equipat especialment per a rescats en muntanya (MAER), a més del suport a terra per part del personal sanitari del GRAE. La intervenció coordinada entre diferents unitats i la seva rapidesa en respondre davant les emergències van ser claus perquè ambdues persones afectades poguessin ser ateses oportunament.

Aquests dos casos registrats en només una tarda tornen a subratllar la importància d'extremar les precaucions en planificar sortides a la muntanya. Les autoritats i equips d'emergències insisteixen reiteradament en la necessitat de preparar adequadament aquestes activitats, des de l'elecció de l'equipament adequat fins a la correcta planificació de la ruta, tenint sempre en compte les condicions meteorològiques.

A més, és fonamental comptar amb coneixements bàsics sobre primers auxilis i tècniques de rescat en terrenys muntanyosos. Des de Protecció Civil i cossos especialitzats en rescat, reiteren que en cas d'accident és vital mantenir la calma, evitar desplaçaments innecessaris i contactar ràpidament amb el servei d'emergències.