Caos a l'AP-7 per un camió avariat

per Iker Silvosa

Una vegada més, els conductors han hagut d'armar-se de paciència en una de les autopistes més transitades del territori català. En aquesta ocasió, un incident protagonitzat per un vehicle pesant ha generat importants complicacions de trànsit, amb llargues cues de cotxes atrapats durant hores. Però què ha ocorregut exactament?

Els fets s'han produït aquest dimarts 15 d'abril a l'AP-7, una via clau que connecta diferents zones estratègiques en direcció a Tarragona. Segons ha informat Trànsit en el seu compte oficial de Twitter, un camió ha patit una avaria que ha obligat a detenir la seva marxa i estacionar-se al voral de l'autopista.

| ACN

L'avaria ha ocorregut concretament a l'altura de Castellví de Rosanes, una localitat que habitualment suporta un intens volum de trànsit, especialment en hores punta i dies laborables. Degut a aquesta incidència, s'ha hagut de tancar parcialment un dels carrils de l'autopista, incrementant considerablement la congestió.

Retencions quilomètriques

Segons fonts oficials del Servei Català de Trànsit, la situació ha generat ràpidament retencions de fins a 8 quilòmetres en direcció sud, afectant centenars de vehicles que s'han vist atrapats durant un període prolongat. La circulació avança molt lentament, generant incomoditat i retards als usuaris.

En la fotografia compartida a les xarxes socials per les autoritats es pot observar clarament la magnitud del problema, amb llargues cues d'automòbils, camions i vehicles particulars afectats per la ralentització del trànsit.

Trànsit ha reaccionat immediatament després de conèixer-se l'incident. S'ha desplegat ràpidament un operatiu per assistir el camió avariat i restablir com més aviat millor la normalitat del trànsit. A més, s'està comunicant constantment l'evolució de la situació a través de xarxes socials per mantenir informats els conductors i suggerir alternatives de ruta.

Les autoritats recomanen als conductors afectats buscar rutes alternatives per alleujar en la mesura del possible la congestió i evitar augmentar la longitud de l'embús. El dispositiu va romandre actiu fins que el vehicle avariat va poder ser retirat i el carril tancat va quedar novament habilitat per al seu ús normal.

Aquest incident torna a posar sobre la taula la vulnerabilitat de l'AP-7 davant qualsevol inconvenient puntual. Des que aquesta via va passar a ser gratuïta el 2021, ha registrat un increment notable en el seu trànsit diari, cosa que augmenta la probabilitat d'embussos davant qualsevol petita incidència.

Aquest tram de l'autopista en particular ja ha protagonitzat diversos incidents similars, generant debats sobre la necessitat urgent de millorar la infraestructura o implementar noves mesures per gestionar el volum de trànsit. Conductors i entitats han demanat reiteradament actuacions concretes per minimitzar aquest tipus d'inconvenients, cada vegada més habituals.