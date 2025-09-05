Tallat un carril a l'AP-7, 11 quilòmetres de retencions

La tarda d'aquest divendres s'ha complicat enormement per a milers de conductors. Un incident viari ha generat un col·lapse circulatori de grans proporcions. Molts ciutadans es dirigien als seus destins per començar el cap de setmana. La paciència s'ha convertit en l'única companya de viatge possible. La normalitat en una de les vies més transitades ha quedat completament trencada.
El retorn a casa o l'inici d'una escapada s'ha vist truncat de manera abrupta per a una multitud de persones que circulaven per una de les autopistes més importants del país, veient com els seus vehicles quedaven aturats en una fila interminable que avançava amb una lentitud desesperant.
Un accident col·lapsa una artèria principal
L'origen d'aquest caos circulatori ha estat un aparatós accident. Els fets han tingut lloc a l'estratègica autopista AP-7. Concretament, el sinistre s'ha produït a l'altura del municipi de Montornès del Vallès. El succés ha obligat a tallar un dels carrils de circulació.
Els vehicles afectats es dirigien en sentit nord, en direcció a la província de Girona. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha estat l'encarregat de confirmar la notícia.
L'alerta es va difondre a través dels seus canals oficials poc després de les sis de la tarda d'aquest divendres, 5 de setembre, en plena hora punta. Les primeres imatges difoses per les autoritats de trànsit mostraven una llarga filera de vehicles totalment aturats, amb camions i turismes ocupant tots els carrils disponibles en una estampa de col·lapse absolut.
Onze quilòmetres de paciència forçada
La conseqüència més directa del sinistre ha estat una monumental retenció. Les cues han arribat a una longitud de fins a onze quilòmetres. El monumental embús començava molt abans, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda.
Aquesta situació ha transformat un trajecte rutinari en una veritable odissea. L'operació sortida del cap de setmana s'ha vist greument afectada. La tarda de divendres sempre registra un notable augment de la densitat del trànsit.
Milers de persones abandonen l'àrea metropolitana buscant descans durant el cap de setmana. L'accident ha actuat com un tap que ha bloquejat tot el flux de vehicles. Els conductors han quedat atrapats a la via amb poques alternatives viables. La frustració i la incertesa s'han apoderat dels afectats, que esperaven notícies sobre la reobertura del carril.
L'AP-7, un punt negre recurrent
Aquest tram de l'autopista AP-7 no és aliè als problemes circulatoris. La via s'ha convertit en un punt crític per a la mobilitat a Catalunya. Des de la liberalització dels peatges, el volum de trànsit ha augmentat exponencialment. La gratuïtat ha atret molts més vehicles a aquesta artèria principal. El tram del Vallès concentra una gran activitat industrial i logística. El constant tràfec de camions pesants afegeix una major complexitat a la circulació.
Qualsevol petit incident pot desencadenar un efecte dòmino de conseqüències imprevisibles. Les autoritats de trànsit coneixen bé la sensibilitat d'aquest corredor viari. Sovint es produeixen retencions fins i tot sense que hi hagi accidents greus. L'alta densitat de vehicles satura la capacitat de l'autopista amb facilitat, especialment durant les hores punta d'entrada i sortida de Barcelona.
Més enllà de l'embús, la seguretat viària
Aquest tipus de fets posa en relleu la vulnerabilitat de les nostres infraestructures. Un sol accident pot paralitzar l'economia i la vida de milers de persones. Els equips d'emergència i assistència a la carretera afronten enormes dificultats. Han d'obrir-se pas enmig del col·lapse per arribar al lloc del sinistre. La gestió del trànsit es converteix en una tasca titànica per als operadors. És fonamental seguir les indicacions de les autoritats en aquestes circumstàncies.
Mantenir la calma i no fer maniobres imprudents resulta essencial. La informació en temps real que ofereix el Servei Català de Trànsit és crucial. Permet a altres conductors buscar rutes alternatives abans de quedar atrapats.
Aquest esdeveniment ens recorda la importància de mantenir la distància de seguretat. També subratlla la necessitat d'una conducció atenta i responsable en tot moment. Un simple descuit al volant pot tenir conseqüències devastadores per a tothom. La seguretat viària és una responsabilitat compartida per cadascun dels conductors.