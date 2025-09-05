Cortado un carril en la AP-7, 11 kilómetros de retenciones

La tarde de este viernes se ha complicado enormemente para miles de conductores. Un incidente vial ha generado un colapso circulatorio de grandes proporciones. Muchos ciudadanos se dirigían a sus destinos para comenzar el fin de semana. La paciencia se ha convertido en la única compañera de viaje posible. La normalidad en una de las vías más transitadas ha quedado completamente rota.

El retorno a casa o el inicio de una escapada se ha visto truncado de forma abrupta para una multitud de personas que circulaban por una de las autopistas más importantes del país, viendo cómo sus vehículos quedaban detenidos en una fila interminable que avanzaba con una lentitud desesperante.

Un accidente colapsa una arteria principal

El origen de este caos circulatorio ha sido un aparatoso accidente. Los hechos han tenido lugar en la estratégica autopista AP-7. Concretamente, el siniestro se ha producido a la altura del municipio de Montornès del Vallès. El suceso ha obligado a cortar uno de los carriles de circulación.

| ACN

Los vehículos afectados se dirigían en sentido norte, en dirección a la provincia de Girona. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha sido el encargado de confirmar la noticia.

La alerta se difundió a través de sus canales oficiales poco después de las seis de la tarde de este viernes, 5 de septiembre, en plena hora punta. Las primeras imágenes difundidas por las autoridades de tráfico mostraban una larga hilera de vehículos totalmente detenidos, con camiones y turismos ocupando todos los carriles disponibles en una estampa de colapso absoluto.

Once kilómetros de paciencia forzada

La consecuencia más directa del siniestro ha sido una monumental retención. Las colas han alcanzado una longitud de hasta once kilómetros. El monumental atasco comenzaba mucho antes, a la altura de Santa Perpètua de Mogoda.

Esta situación ha transformado un trayecto rutinario en una verdadera odisea. La operación salida del fin de semana se ha visto gravemente afectada. La tarde del viernes siempre registra un notable aumento de la densidad del tráfico.

Miles de personas abandonan el área metropolitana buscando descanso durante el fin de semana. El accidente ha actuado como un tapón que ha bloqueado todo el flujo de vehículos. Los conductores han quedado atrapados en la vía con escasas alternativas viables. La frustración y la incertidumbre se han apoderado de los afectados, que esperaban noticias sobre la reapertura del carril.

La AP-7, un punto negro recurrente

Este tramo de la autopista AP-7 no es ajeno a los problemas circulatorios. La vía se ha convertido en un punto crítico para la movilidad en Cataluña. Desde la liberalización de los peajes, el volumen de tráfico ha aumentado exponencialmente. La gratuidad ha atraído a muchos más vehículos a esta arteria principal. El tramo del Vallès concentra una gran actividad industrial y logística. El constante trasiego de camiones pesados añade una mayor complejidad a la circulación.

| ACN

Cualquier pequeño incidente puede desencadenar un efecto dominó de consecuencias imprevisibles. Las autoridades de tráfico conocen bien la sensibilidad de este corredor vial. A menudo se producen retenciones incluso sin que existan accidentes graves. La alta densidad de vehículos satura la capacidad de la autopista con facilidad, especialmente durante las horas punta de entrada y salida de Barcelona.

Más allá del atasco, la seguridad vial

Este tipo de sucesos pone de relieve la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras. Un solo accidente puede paralizar la economía y la vida de miles de personas. Los equipos de emergencia y asistencia en carretera afrontan enormes dificultades. Deben abrirse paso en medio del colapso para llegar al lugar del siniestro. La gestión del tráfico se convierte en una tarea titánica para los operadores. Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades en estas circunstancias.

Mantener la calma y no realizar maniobras imprudentes resulta esencial. La información en tiempo real que ofrece el Servei Català de Trànsit es crucial. Permite a otros conductores buscar rutas alternativas antes de quedar atrapados.

Este evento nos recuerda la importancia de mantener la distancia de seguridad. También subraya la necesidad de una conducción atenta y responsable en todo momento. Un simple despiste al volante puede tener consecuencias devastadoras para todos. La seguridad vial es una responsabilidad compartida por cada uno de los conductores.