El marroquí que insulta Sílvia Orriols, enxampat ocupant un xalet de luxe

Segons ha publicat Girona Noticies, Omar El Abdali ocupa il·legalment un xalet valorat en 430.000 euros al municipi. Casualment, és l'expresident de l’Associació Marroquina Juvenil del Ripollès (AMJR). També és habitual a TV3 com a veu contra la batllessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
El Abdali, d’origen marroquí i antic menor no acompanyat, es troba en situació irregular i té obert un expedient d’expulsió. A més, va ser identificat en un operatiu antidroga del Pla Daga el desembre passat. Allà es va negar a parlar amb una agent dels Mossos pel fet de ser dona, com ja us vam explicar a XCatalunya.
L’AMJR, vinculada a discursos contra Orriols, ha utilitzat les xarxes per atacar la batllessa i criticar les seves polítiques. Paral·lelament, El Abdali ha estat implicat en accions provocadores com l’arrencada de cartells de les festes majors. Ara, afronta un judici ràpid pel desallotjament de l’habitatge ocupat al carrer de l’Estació.
Set anys després dels atemptats del 17-A, Ripoll continua arrossegant la desconfiança derivada de la radicalització islamista i la presència de delinqüència vinculada a sectors de la immigració. El cas d’El Abdali, que va passar de ser promocionat com a “líder juvenil” a protagonitzar episodis d’ocupació i enfrontaments amb la policia, és un exemple de la distància entre el relat mediàtic i la realitat.
La batllessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ho ha remarcat en nombroses ocasions: “Tolerància zero amb la delinqüència”. El futur del municipi depèn de mantenir la fermesa davant de figures que actuen al marge de la llei.