Es crema una furgoneta en plena A-27: Hi havia ocupants a dins

Un vehicle ha començat a cremar de manera sobtada en plena carretera durant la tarda. L'incident ha provocat una densa columna de fum visible des de diversos punts propers. L'escena va generar una gran alarma entre els conductors que circulaven per la via en aquell moment.
Afortunadament, la ràpida actuació dels serveis d'emergència va resultar fonamental per controlar la situació. Els ocupants del vehicle van viure moments d'autèntic pànic en veure's envoltats per les flames.
El succés s'ha desenvolupat en una de les artèries viàries més importants de la província de Tarragona. El vehicle va quedar envoltat de flames, convertint una tarda tranquil·la en un escenari de perill. Els fets van tenir lloc aquest mateix dijous, alterant completament la normalitat del trànsit a la zona. La preocupació inicial es va centrar en l'estat de les persones que viatjaven dins el vehicle sinistrat.
Un ensurt majúscul a l'asfalt
L'incendi va tenir lloc a l'autovia A-27, a l'altura del terme municipal del Morell. Una furgoneta blanca que circulava per la via va començar a cremar de manera sobtada per causes desconegudes. El conductor del vehicle va tenir els reflexos necessaris per aturar la marxa al voral. Així va evitar un mal major que podria haver afectat altres usuaris de la concorreguda autovia.
Els serveis d'emergència van rebre l'avís de l'incendi cap a les quatre i quaranta-u de la tarda. A l'interior de la furgoneta viatjaven dues persones en el moment de l'incident.
Per sort, ambdós ocupants van poder abandonar el vehicle pel seu propi peu abans que el foc s'estengués. Van sortir completament il·lesos, tot i que van viure una experiència que difícilment podran oblidar amb facilitat. El vehicle, en canvi, no va córrer la mateixa sort que els seus propietaris.
La ràpida intervenció dels bombers va ser clau
Diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar amb urgència fins al punt quilomètric exacte. La seva intervenció va ser crucial per evitar que l'incendi tingués conseqüències encara més greus. Els efectius van treballar intensament per sufocar les flames que devoraven amb voracitat la part davantera de la furgoneta. Segons van informar fonts oficials del cos de bombers, el foc va calcinar parcialment el vehicle.
A més dels danys materials a la furgoneta, les flames també es van propagar fora de l'asfalt. L'incendi va afectar uns cinquanta metres quadrats de vegetació del marge de la carretera. La imatge difosa pels mateixos bombers mostra l'estat en què va quedar el vehicle després de la seva actuació.
El frontal de la furgoneta apareix completament destrossat i ennegrit per l'efecte de la intensa calor. La calçada va quedar coberta per l'escuma utilitzada en les tasques d'extinció de l'aparatós incendi.
Les conseqüències de l'incendi a l'A-27
La presència del vehicle incendiat i dels equips d'emergència va obligar a prendre mesures de seguretat. El trànsit a l'autovia A-27 es va veure afectat durant un temps considerable en el tram del Morell.
Agents dels Mossos d'Esquadra també van acudir al lloc per regular la circulació i garantir la seguretat. Es van generar retencions mentre els bombers treballaven per apagar el foc i refredar l'estructura metàl·lica.