Tallada la CG-6 per una esllavissada

Les intenses pluges de les darreres jornades han provocat un greu despreniment. La carretera CG-6 que connecta Andorra amb el nucli d'Os de Civís roman tancada. El tall es va produir dimarts a la nit en ple tram fronterer. Des de llavors, equips d'operaris treballen sense descans per desbrossar la via.
L'esllavissada va deixar la calçada coberta de pedres i terra en abundància. Els tècnics reconeixen la dificultat afegida pel fort desnivell de la muntanya. La situació obliga a extremar la precaució davant nous despreniments imminents. El trànsit va quedar interromput completament fins a nou avís oficial.
L'ajuntament coordina mesures de seguretat excepcionals
Ricard Mateu, alcalde de les Valls de Valira, va explicar l'estratègia municipal. Abans de restablir la circulació volen fer una observació amb drons especialitzats. L'objectiu és avaluar l'estabilitat del terreny i garantir seguretat plena. Les vessants afectades presenten pendents pronunciats que augmenten el risc de caiguda.
El consistori remarca que la prioritat és evitar incidents majors addicionals. Per això, es recomana a veïns i turistes no apropar-se a la zona. Les pluges acumulades durant l'agost han debilitat la terra i han generat esquerdes. Les imatges aèries ajudaran a decidir quan podran circular vehicles novament.
Rutes alternatives per mantenir certa comunicació territorial
Mentre es manté el tall, s'han proposat solucions provisionals de mobilitat. L'opció principal és utilitzar vehicles 4x4 per una pista forestal. Aquest desviament permet arribar a Civís i continuar després cap a la N-145. Tanmateix, només es recomana a conductors experimentats i en condicions meteorològiques estables.
La dificultat del terreny complica garantir l'accessibilitat a persones grans o famílies. Per això, s'insisteix que no és una alternativa general. El pas d'emergència que prepara el Govern andorrà es considera vital. Permetrà respondre davant urgències mèdiques o necessitats logístiques imprescindibles en les pròximes hores.
El Govern andorrà habilita un corredor d'emergència
Les autoritats andorranes van confirmar la seva intenció d'actuar amb rapidesa. Aviat estarà operatiu un passadís provisional per a casos excepcionals de necessitat. Aquest pas d'emergència oferirà comunicació bàsica mentre continuen els treballs de neteja. La coordinació entre Andorra i l'Alt Urgell és contínua i constant.
La col·laboració transfronterera resulta imprescindible en un enclavament tan peculiar com Os de Civís. Aquest nucli pertany administrativament a Espanya però només és accessible per Andorra. La dependència converteix qualsevol incidència en un desafiament logístic i humà considerable. La urgència de restablir la normalitat és evident a tota la comarca.
Turistes reubicats per Protecció Civil al Principat
El Comú de Sant Julià de Lòria va informar de mesures addicionals. Uns 25 turistes atrapats per l'esllavissada van ser reallotjats temporalment. Protecció Civil els va traslladar a hotels del Principat per evitar complicacions majors. No podien accedir a Os de Civís a causa del tancament total de la carretera.
Els visitants van mostrar comprensió i van agrair la ràpida resposta de les autoritats. La reubicació garanteix allotjament, aliments i seguretat mentre es prolonga l'emergència. Les institucions recorden que els afectats seran informats de l'evolució diàriament.
Una lliçó sobre vulnerabilitat i prevenció al Pirineu
Aquest incident torna a evidenciar la fragilitat de les comunicacions pirinenques. Pluges intenses, neu i despreniments afecten de manera recurrent la mobilitat de veïns.El repte és conjugar la seguretat amb el manteniment de l'activitat econòmica.