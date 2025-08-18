Preocupació per un incendi forestal a prop d’una carretera: Hi treballen 68 bombers

El matí d'aquest dilluns ha començat amb una situació de màxima tensió en una àrea estratègica de l'interior català. El fum, visible des de diversos quilòmetres, ha generat inquietud entre conductors i veïns, que observaven amb preocupació com s'aixecaven columnes blanques sobre la muntanya. La ràpida evolució del foc ha obligat a una intervenció immediata i massiva per part dels serveis d'emergència.
L'incendi s'ha iniciat poc després de les 11:30 hores al terme municipal de Valls, concretament al nucli de Fontscaldes. El foc ha afectat una petita muntanya al Coll de Lilla, molt propera al punt quilomètric 26 de la carretera N-240, un tram amb força circulació a aquella hora.
La proximitat de les flames a la carretera ha obligat a tallar la via en tots dos sentits. Segons el Servei Català de Trànsit, s'han activat desviaments per l'A-27, cosa que ha generat retencions i molèsties per als conductors. Molts d'ells han gravat imatges des de la distància, mostrant la rapidesa amb què el fum cobria part de l'horitzó.
Un dispositiu amb 68 efectius
Davant la magnitud de l'incendi, els Bombers de la Generalitat han mobilitzat un desplegament de gran envergadura. En total hi han participat 68 efectius, que s'han organitzat per atacar el foc des de diferents punts del perímetre. En els primers minuts s'han activat 14 dotacions terrestres, a més de quatre helicòpters i dues avionetes de suport aeri.
L'operatiu aeri ha estat clau, ja que les aeronaus han fet descàrregues constants sobre els flancs de l'incendi. L'objectiu era clar: evitar que el foc s'obrís cap a noves zones boscoses. Les dotacions terrestres han treballat de manera paral·lela, creant línies de seguretat i assegurant els marges més propers a la carretera.
Estabilització en menys de dues hores
L'eficàcia de la intervenció ha permès que a les 12:57 hores els Bombers confirmessin l'estabilització de l'incendi. En aquell moment, seguien operant 15 dotacions terrestres i sis mitjans aeris, centrats a refrescar el terreny i evitar possibles reactivacions.
Les imatges difoses pels mateixos Bombers mostren un front de flames en una zona envoltada de camps de cultiu i massa forestal. La proximitat del foc als habitatges de Fontscaldes ha augmentat la preocupació veïnal, tot i que finalment no s'han registrat danys personals ni materials.
La rapidesa en l'actuació ha estat determinant per controlar una situació que, donades les condicions meteorològiques, podia haver resultat molt més greu. L'incendi s'ha produït en un entorn amb baixa humitat, temperatures elevades i vegetació molt seca, factors que multipliquen el risc de propagació.
Un context de risc extrem a Catalunya
Aquest incendi s'emmarca en una jornada marcada per l'alerta màxima d'incendis forestals a Catalunya. El Pla Alfa es manté en nivell 4 en 116 municipis de 13 comarques, cosa que implica restriccions severes d'accés a zones forestals i suspensió d'activitats de risc.