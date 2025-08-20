Estrepitós accident a l'A-2 entre un camió i un autobús: Treballen Bombers i SEM

El que semblava un migdia normal en plena autopista s'ha transformat de cop en un episodi d'enorme tensió i preocupació. La col·lisió entre dos grans vehicles ha alterat el trànsit de la jornada i ha obligat a un desplegament urgent dels equips d'emergència.
Cop en plena autopista
L'avís ha arribat a les 12:28 al telèfon 112, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat. Un camió grua hauria impactat contra un autobús que circulava per l'A-2 en direcció a Lleida, a l'altura del Bruc. L'accident ha obligat a tallar completament l'autopista en aquest sentit, cosa que ha generat llargues cues de vehicles atrapats a la via. Trànsit ha habilitat ara un desviament per la sortida 570, enviant els conductors cap al Coll del Bruc per poder continuar el seu trajecte.
El xofer del camió ha resultat ferit arran del fort impacte contra l'autocar, segons ha informat Veu Anoia. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies fins al lloc per atendre'l de seguida. L'home ha estat traslladat en estat lleu a l'Hospital d'Igualada. Els passatgers i el conductor de l'autobús no semblen haver patit danys d'importància, tot i que tots han estat avaluats per prevenció.
Bombers i SEM en un ampli operatiu
Al lloc hi han acudit tres dotacions dels Bombers, que treballen encara per assegurar els vehicles implicats i evitar riscos afegits, com incendis o atrapaments. També han col·laborat en el control del trànsit, molt afectat pel tall total de l'autopista. Les imatges difoses mostren una forta presència d'ambulàncies, camions de bombers i patrulles de Trànsit organitzant l'evacuació de la via. L'actuació ràpida dels equips va permetre contenir la situació en un temps raonable, tot i que les retencions van ser inevitables.
Retencions i desviaments al Bruc
La circulació ha quedat col·lapsada durant bona part del migdia en direcció a Lleida, amb llargues files de vehicles a l'entorn del Bruc. Els desviaments habilitats per Trànsit cap al Coll del Bruc han complicat també el trànsit en aquesta carretera secundària. Les autoritats estan informant a través de les xarxes socials de l'evolució de l'accident i han demanat als conductors paciència i precaució. A primera hora de la tarda, el trànsit continua interromput al punt del sinistre i sense una previsió clara de reobertura total.
Tot apunta, segons els inputs que van arribant a través de fonts oficials, que l'accident no ha estat tan greu com podria haver estat. Recordem que el sinistre s'ha produït entre dos vehicles de gran envergadura i que a l'interior de l'autobús circulaven diverses persones. Durant el transcurs de la tarda anirem coneixent més detalls.