Espectacular incendi d’un autobús: AP-7 tallada

Una densa columna de fum negre s'alçà inesperadament a l'horitzó, trencant la calma d'una calorosa tarda d'agost. El que semblava un viatge tranquil per una de les principals artèries viàries del país es transformà en qüestió de minuts en un escenari de caos i flames.
Un autobús fou devorat pel foc, obligant a una dràstica interrupció de la circulació i mobilitzant un nombre considerable d'efectius d'emergència. L'incident desfermà l'alarma entre els conductors que presenciaren la impactant escena des de la distància, veient com el vehicle quedava reduït a un esquelet carbonitzat.
El succés tingué lloc a l'autopista AP-7, també coneguda en aquest tram com A-7, a l'altura de la província de Tarragona. Els serveis d'emergències reberen el primer avís a les 15:27 hores, alertant d'un incendi de vehicle de grans dimensions en sentit sud.
Immediatament, s'activaren els protocols corresponents per fer front a una situació que amenaçava d'estendre's perillosament. La virulència de les flames fou tal que l'autobús quedà completament calcinat al voral, generant una estampa desoladora.
Un infern sobre l'asfalt a mitja tarda
El foc s'originà per causes que encara s'estan investigant, convertint ràpidament el vehicle de transport en una bola de foc incontrolable. La ràpida actuació dels Bombers de la Generalitat fou crucial per evitar que la situació derivés en una catàstrofe de majors proporcions.
Un total de vuit dotacions del cos de bombers es desplaçaren fins al punt exacte del sinistre per iniciar les tasques d'extinció. La seva feina se centrà no només a sufocar l'incendi del mateix autobús, sinó també a controlar la seva principal conseqüència: la propagació del foc a la vegetació propera.
La intensitat de la calor i la proximitat de massa forestal crearen un escenari d'alt risc per a l'entorn natural. Les flames saltaren de l'asfalt als marges de l'autopista, començant a cremar els matolls i l'arbrat que flanquejaven la via.
Gràcies a la perícia i el desplegament dels equips d'extinció, l'incendi forestal secundari pogué ser estabilitzat abans que s'endinsés a la zona boscosa. S'ha evitat així un desastre ecològic. Les imatges difoses pels mateixos bombers mostraven la magnitud de l'operatiu desplegat a la zona.
El caos circulatori i la tornada a la normalitat
Com era d'esperar, l'incident provocà el col·lapse immediat del trànsit a l'AP-7. El Servei Català de Trànsit ordenà el tall total de l'autopista en sentit sud a l'altura de Tarragona. L'objectiu era garantir la seguretat dels usuaris i facilitar la feina dels equips d'emergència.
Aquesta mesura generà importants retencions que s'estengueren durant diverses hores, afectant centenars de vehicles. Les autoritats cercaren rutes alternatives per desviar la circulació i mitigar en la mesura del possible l'impacte en la mobilitat.
Un cop els bombers aconseguiren extingir completament les flames tant a l'autobús com a la vegetació, començà el complex procés per retornar la normalitat a la via. Els equips refredaren les restes del vehicle sinistrat i asseguraren la zona per eliminar qualsevol risc.
Posteriorment, les grues de gran tonatge s'encarregaren de retirar el xassís carbonitzat de l'autobús, mentre els serveis de manteniment de l'autopista treballaven en la neteja de la calçada. Després de diverses hores d'intensa feina, la circulació s'anà reobrint de forma progressiva.