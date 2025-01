Tallada la C-13 per un accident i incidències en altres 11 carreteres de Barcelona

El matí d'aquest divendres ha deixat un panorama complicat en el trànsit de diverses vies de Catalunya, amb el Servei Català de Trànsit informant d'un total de 12 incidències destacades en carreteres repartides per diferents comarques. La més ressenyable, sens dubte, és la que afecta la C-13 (en la variant C-13b, a l'altura de Lleida), on un camió avariat ha obligat a tallar completament la circulació en ambdós sentits, provocant desviaments senyalitzats per als conductors. Segons les fonts oficials, s'espera que la restricció al trànsit es prolongui fins que el vehicle pugui ser retirat de la calçada i es verifiqui la seguretat de la via. Aquest incident arriba en un moment particularment delicat per al flux de vehicles, coincidint amb l'hora punta d'entrada a les ciutats i els desplaçaments matinals de nombrosos treballadors i transportistes.

A més de la situació a la C-13, el Servei Català de Trànsit ha anat actualitzant a les xarxes socials i canals oficials la llista de carreteres amb problemes de diversa consideració. A primera hora del matí, s'ha reportat afectació a l'A-2, a l'altura de Sant Joan Despí, on s'han registrat retencions a causa de l'elevada densitat de trànsit. Mentrestant, l'AP-7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda tampoc es lliurava de dificultats, ja que la concentració de vehicles i algunes maniobres de camions als carrils d'incorporació han generat cues i alentiments puntuals. A la B-23, sobretot als trams d'Esplugues i Sant Feliu de Llobregat, s'han detectat altres embussos, un fet habitual a l'anell metropolità de Barcelona però que aquest divendres sembla haver-se intensificat.

La situació no millora a la B-30, concretament a l'altura de Barberà del Vallès, on un xoc lleu ha ocasionat embussos considerables en direcció nord durant més d'una hora. Per la seva banda, la C-17 ha presentat complicacions importants al tram de Mollet del Vallès, un dels punts més transitats a primera hora de la jornada. A la costa, la C-31 experimentava retencions a l'altura del Prat de Llobregat, una àrea amb un trànsit molt dens a causa de la proximitat de l'aeroport i a la confluència amb altres vies d'accés a Barcelona. La C-32, sobretot als trams de Sant Boi i Esplugues de Llobregat, tampoc s'ha lliurat dels embussos, encadenant una sèrie de parades i arrencades que han alentit el trajecte de nombrosos conductors.

Altres carreteres amb problemes registrats aquest matí són la C-33 i la C-58, a la zona de Montcada, llocs recurrents a la llista d'incidències a causa de l'alt volum de trànsit que conflueixen en elles. La C-59, a Palau-solità i Plegamans, també s'ha sumat a les vies amb embussos, mentre que la C-60, a la Roca del Vallès, ha experimentat retencions de diversos quilòmetres en sentit Barcelona, agreujades en part per la coincidència de diversos accidents lleus a la ronda del Vallès (B-30) i la presència de vehicles de gran tonatge en hores crítiques.

Un arbre caigut talla una carretera

Per si aquest panorama no fos suficient per complicar la mobilitat, durant la matinada s'ha produït la caiguda d'un arbre sobre un camió a l'N-340a, a l'altura de Vilafranca del Penedès, incident que ha obligat a tallar temporalment la carretera. Segons les informacions difoses per Trànsit, la caiguda estaria relacionada amb les ratxes de vent que han assotat la zona, causant la ruptura del tronc i el desplom sobre el vehicle pesant. Afortunadament, no s'han registrat ferits de gravetat, encara que ha estat necessari activar un dispositiu d'emergències per retirar l'arbre i supervisar possibles danys a la calçada. L'incident s'ha prolongat el suficient com per obligar a establir desviaments senyalitzats, evitant el trànsit de vehicles lleugers i pesants pel tram afectat.

En conjunt, aquesta llarga llista d'incidències demostra que el trànsit d'un divendres pot tornar-se especialment caòtic quan conflueixen factors com avaries, accidents i meteorologia adversa. Des de primera hora, tant el Servei Català de Trànsit com els cossos de seguretat i emergències han demanat precaució, sol·licitant als conductors que surtin amb temps suficient i consultin l'estat de les carreteres abans d'emprendre qualsevol desplaçament. A més, es recorda la importància de revisar el vehicle (en especial, camions que transportin mercaderies pesades) per minimitzar el risc d'avaries que puguin afectar la circulació en vies tan concorregudes.

Quant a la carretera C-13, les autoritats confien a poder reobrir-la al llarg del matí o del migdia, en funció de la rapidesa amb què s'aconsegueixi retirar el camió avariat i restablir la seguretat viària. Fins aleshores, es mantindrà el tall total de la via, amb desviaments senyalitzats que podrien prolongar el temps de viatge de qui necessiti desplaçar-se per la zona de Lleida