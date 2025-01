El foc destrossa el sostre d'una casa: 5 dotacions dels Bombers per controlar-lo

per Iker Silvosa

La matinada a la localitat de Sallent (Bages) va quedar marcada per un imponent incendi que va afectar la teulada d'una casa de planta baixa més dues altures (PB+2). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís del foc es va rebre al voltant de la 01:52 h, quan veïns de la zona van alertar de la presència de fum i flames procedents de les immediacions de la xemeneia de l'habitatge. Afortunadament, ningú es trobava a l'interior de l'immoble en aquell moment, cosa que ha evitat danys personals.

Els primers indicis assenyalen que el focus principal de l'incendi es va produir a les biguetes i a les parts properes a la xemeneia, un fet que va facilitar la propagació del foc cap a la coberta. Les flames van arribar a perforar el sostre de les golfes, generant un forat i deixant l'interior exposat a la intempèrie. Amb el risc que l'incendi s'estengués a altres àrees de la casa, els Bombers de la Generalitat no van dubtar a desplegar cinc dotacions fins al lloc, amb la finalitat d'ofegar ràpidament el foc i garantir la seguretat de les construccions veïnes.

En arribar a l'escenari, les dotacions es van trobar amb una situació especialment delicada, ja que el foc afectava zones estructurals de fusta, i les altes temperatures corrien el risc de fer col·lapsar part de l'entramat. Per evitar-ho, els efectius d'extinció es van centrar a atacar les flames amb aigua i escuma, alhora que obrien orificis de ventilació i retiraven el material inflamable més proper a la xemeneia. Aquestes tasques de control són fonamentals per frenar la propagació de la calor i del fum, dos factors que poden afectar tot l'habitatge amb conseqüències molt greus si no s'aturen amb rapidesa.

I després d'apagar les flames... tasques d'inspecció

Després de controlar el focus principal i extingir les flames que quedaven a les bigues properes a la xemeneia, els bombers van procedir a una revisió exhaustiva de l'estructura. En aquest tipus de successos, no n'hi ha prou amb apagar el foc visible: cal inspeccionar minuciosament el forjat, les zones de contacte amb la coberta i les possibles vies de propagació internes, ja que, en ocasions, la calor residual o petites brases ocultes poden revifar l'incendi hores després d'haver estat aparentment extingit.

Durant l'avaluació de l'habitatge, es va comprovar que, malgrat el forat important generat al sostre de les golfes, l'estructura no presentava un risc immediat de col·lapse. Així i tot, serà necessària una rehabilitació posterior per reparar els danys a la coberta i assegurar que no quedin punts febles a l'estructura que puguin ocasionar problemes futurs, com despreniments parcials o filtracions d'aigua. A més, atès que el foc es va iniciar aparentment als voltants de la xemeneia, es recomana als propietaris realitzar una revisió d'aquest conducte i de la instal·lació de calefacció, amb la finalitat de descartar obstruccions i de confirmar que es respecten les distàncies de seguretat amb els materials combustibles.

| ACN

Les tasques de ventilació també van resultar essencials. Encara que el foc va quedar reduït, els bombers van haver d'aplicar tècniques de ventilació natural i forçada per extreure el fum atrapat entre les bigues i a l'interior de les golfes. La inhalació de fum és un dels principals riscos en un incendi domèstic, i per això és crucial desfermar l'ambient per permetre la circulació d'aire net i l'accés dels equips d'emergència sense exposar-los a gasos tòxics o a una visibilitat nul·la.

Un cop concloses les tasques d'extinció i descartades les possibilitats d'un rebrot immediat, les dotacions es van retirar de la zona, deixant l'habitatge precintat per a una inspecció més detallada per part de tècnics municipals i pèrits d'assegurances. Al llarg del dia, s'espera que els responsables de la propietat supervisin els danys per posar en marxa els treballs de reparació que siguin necessaris, sobretot pel que fa a la coberta i a les bigues de fusta cremades.