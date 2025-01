Els Bombers treballen de matinada: Perillós incendi en un pis plurifamiliar

La localitat de Figueres (Alt Empordà) ha viscut una matinada agitada amb la intervenció dels Bombers de la Generalitat en un incendi declarat en un edifici plurifamiliar en construcció, actualment abandonat. El succés va tenir lloc al voltant de les 03:48 h, moment en què el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís que alertava sobre la presència de flames i fum a la planta baixa de l'immoble.

El bloc, catalogat com a PB+1, es troba en situació d'abandonament i sense activitat constructiva des de fa algun temps, un factor que, segons destaquen els propis efectius d'extinció, pot afavorir la proliferació de materials combustibles o d'estructures provisionals poc segures. En aquest cas, el foc es va originar en una barraca de fusta situada als baixos de l'edifici.

Després de rebre l'avís, els Bombers de la Generalitat van desplegar quatre dotacions al lloc dels fets. A la seva arribada, van comprovar que l'incendi estava concentrat sobretot a la barraca i en alguns estris emmagatzemats a prop d'ella. Afortunadament, no hi havia ningú a l'interior en el moment de la seva intervenció. Això va reduir considerablement el risc de víctimes personals i va permetre als efectius centrar-se a sufocar les flames amb més celeritat.

Bona actuació dels Bombers

Durant les tasques d'extinció, els bombers es van enfrontar a la dificultat afegida de treballar en una estructura inacabada i en estat d'abandonament. Aquest tipus d'edificacions poden presentar forjats inestables, buits d'escala sense baranes, així com espais sense il·luminació ni accessos habilitats. Malgrat les condicions, l'operació es va desenvolupar sense contratemps de gravetat i no es van reportar ferits ni entre els serveis d'emergència ni entre possibles ocupants de l'edifici.

El treball es va estendre durant un bon tram de la matinada, fins que els bombers van aconseguir extingir completament el foc. Posteriorment, van procedir a tasques de ventilació natural que van permetre evacuar el fum acumulat i dissipar l'olor a cremat en el perímetre. Atès que l'estructura no està habitada de manera oficial, no hi va haver necessitat d'evacuar veïns ni de traslladar persones a altres immobles. No obstant això, el fum i el tràfec de vehicles d'emergència van alterar el descans dels residents de l'entorn immediat, que van poder seguir la intervenció des de les seves finestres o balcons.

Un cop controlat l'incendi, les unitats desplaçades es van mantenir a la zona durant un temps addicional, revisant cada estança per prevenir rebrots i assegurant-se que no quedés cap focus de calor amagat entre els materials calcinats. Finalment, es va procedir a deixar el lloc en condicions mínimes de seguretat i es van retirar els vehicles d'extinció, no sense abans informar les autoritats competents sobre la situació de l'edifici.