Fort ensurt en una cala: Un jove cau 9 metres en una zona de roques

Un inesperat accident ha tornat a posar en alerta els equips d'emergència catalans durant aquest cap de setmana. Un jove va patir una aparatosa caiguda des d'una alçada considerable, generant una complexa operació de rescat que va mantenir en tensió tant els efectius de rescat com els presents a la zona.

Complex rescat a la Cala del Vigatà

L'incident va ocórrer la tarda de diumenge a la Cala del Vigatà, una zona rocosa situada a Sant Feliu de Guíxols, coneguda per la seva bellesa natural però també pel seu difícil accés. El jove, la identitat del qual no ha transcendit, va caure accidentalment des d'una alçada estimada d'entre sis i nou metres. L'accident es va produir concretament al voltant de les 19:12 hores, moment en què es van activar immediatament els protocols d'emergència.

| ACN

Equips especialitzats del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE), juntament amb efectius del Grup d'Actuacions Especials (MAER) i membres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), van ser desplaçats ràpidament al lloc de l'accident. Les condicions del terreny i el mal estat del mar van fer impossible el rescat per via marítima, motiu pel qual es va decidir recórrer al rescat aeri mitjançant helicòpter.

La complexitat del rescat aeri

L'ús de l'helicòpter va ser clau per a l'extracció del jove accidentat, que havia quedat atrapat en una zona inaccessible per terra amb facilitat. A més de l'helicòpter, tres dotacions terrestres van col·laborar estretament en l'operació per oferir una primera atenció mèdica al jove, que va ser immobilitzat acuradament i col·locat en una llitera especial per a la seva extracció aèria segura.

El trasllat per aire fins al port local va facilitar enormement la tasca dels sanitaris, que van poder atendre l'accidentat amb més eficàcia i rapidesa. Un cop al port, el personal sanitari del SEM va continuar amb les tasques d'atenció mèdica, estabilitzant el ferit i traslladant-lo posteriorment a un centre hospitalari proper per a la seva avaluació completa i tractament.

Aquest tipus d'accidents, lamentablement, no són aïllats. Les cales i zones rocoses de la Costa Brava atrauen cada any nombrosos visitants que busquen gaudir d'un entorn natural únic, però de vegades subestimen els riscos inherents al terreny accidentat i a les condicions meteorològiques canviants.

Els Bombers de la Generalitat han advertit reiteradament sobre els perills associats a l'exploració i permanència en àrees de difícil accés, especialment quan les condicions climatològiques no són ideals. La recomanació principal és evitar l'acostament a zones perilloses sense preparació adequada o informació suficient sobre el terreny.