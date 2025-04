Alerta a la B-23: Un accident triple provoca retencions

La setmana comença amb dificultats en una de les vies més concorregudes de l'àrea metropolitana de Barcelona. A primera hora d'aquest dilluns, un accident múltiple en una important autopista ha generat llargues retencions i ha complicat notablement el trànsit vehicular, causant molèsties a centenars de conductors que intentaven accedir a la ciutat.

Accident múltiple paralitza parcialment la B-23

El sinistre ha tingut lloc concretament a l'autopista B-23, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, en direcció a la Diagonal. Al voltant de les 7:30 del matí, un camió, un turisme i una furgoneta s'han vist implicats en un aparatós xoc. La conseqüència immediata de l'accident ha estat la interrupció parcial del trànsit, ja que un dels carrils ha quedat totalment inutilitzat.

| ACN

El Servei Català de Trànsit ha informat ràpidament de l'incident mitjançant les seves xarxes socials, alertant sobre les complicacions derivades del xoc múltiple. Les autoritats han estimat en uns quatre quilòmetres les cues generades per aquest incident, provocant que molts conductors quedessin atrapats a l'autopista durant un temps considerable.

Conseqüències immediates en la circulació

Aquest tram de la B-23 és conegut per la seva alta densitat de vehicles en les hores punta, especialment els dies laborables al matí, quan milers de persones es desplacen cap a Barcelona per començar la seva jornada laboral o escolar. L'accident ha empitjorat significativament la situació habitual, generant retencions que han afectat també altres vies pròximes i obligant a molts conductors a buscar rutes alternatives per arribar al seu destí.

Equips d'emergència i Mossos d'Esquadra han actuat ràpidament a la zona per restablir la normalitat en el menor temps possible. Encara que de moment no s'han reportat ferits greus, sí que s'ha confirmat que els danys materials en els vehicles implicats han estat significatius.

No és la primera vegada que aquesta autopista protagonitza titulars per accidents similars. La B-23, que connecta el Baix Llobregat amb Barcelona, és una via estratègica per al transport diari de milers de persones. L'alta afluència vehicular i les estretes finestres temporals en què s'acumula la major part del trànsit generen un entorn procliu a incidents d'aquest tipus.

Retencions també en altres carreteres catalanes

A més de la situació crítica a la B-23, el matí ha començat amb importants retencions en diverses carreteres catalanes. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha congestions a l'A-2 en els trams de Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan Despí cap a Barcelona, a l'AP-7 a Mollet del Vallès direcció Barcelona, i a la B-30 a Barberà del Vallès direcció Tarragona. També es registren dificultats a la C-17 a Parets direcció Barcelona i a la C-58 a Montcada i Reixac tant a l'entrada com a la sortida. A més, les rondes de Barcelona presenten el seu habitual trànsit lent en les hores punta, complicant encara més la mobilitat a la regió metropolitana.