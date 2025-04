Caos a l'AP-7 després d'un accident: Carril tallat i més de 3 km de retencions

per Iker Silvosa

La jornada d'aquest dilluns ha arrencat amb dificultats per a molts conductors que circulen per una de les autopistes més transitades de Catalunya. El trànsit matinal, que habitualment ja resulta complicat en dies laborables, s'ha vist seriosament afectat per un nou accident en un tram crític de la xarxa viària catalana.

El Servei Català de Trànsit ha informat que, sobre les 8:20 del matí d'aquest dilluns, un accident a l'autopista AP-7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès ha complicat seriosament la circulació en sentit Tarragona. Com a resultat immediat, s'ha produït el tancament parcial de la via, amb un carril totalment inutilitzat, la qual cosa ha generat una important congestió de vehicles amb cues de fins a tres quilòmetres.

| ACN

Aquest tram de l'AP-7 és especialment conflictiu, ja que connecta àrees metropolitanes clau i suporta diàriament una densitat considerable de vehicles comercials i particulars. El tancament del carril ha obligat a molts conductors a reduir dràsticament la velocitat, augmentant significativament el temps necessari per travessar la zona afectada.

Mobilització dels equips d'emergència

Equips d'emergències i unitats dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat ràpidament al lloc de l'incident per atendre els possibles afectats i restablir com més aviat millor la circulació normal. Segons fonts oficials, encara que l'accident ha provocat importants danys materials en els vehicles implicats, afortunadament no s'han reportat ferits de gravetat.

Els equips desplaçats treballen intensament en la retirada dels vehicles accidentats i en la neteja del tram afectat, intentant reduir les molèsties per als conductors atrapats en les llargues files de vehicles.

Tram conflictiu i freqüent en accidents

No és inusual que l'AP-7, especialment als voltants de Sant Cugat i altres localitats del Vallès, registri incidències similars. L'elevada afluència de trànsit que es concentra en hores punta i la velocitat de circulació, malgrat els límits establerts, creen condicions que afavoreixen aquests successos. En aquest context, les autoritats recomanen extremar les precaucions, respectar escrupolosament les normes de circulació i mantenir la calma per minimitzar el risc d'accidents.

Davant situacions d'emergència com aquesta, experts en trànsit i mobilitat insisteixen en la necessitat de consultar prèviament l'estat de les carreteres a través d'aplicacions i xarxes socials oficials que informen en temps real. A més, recomanen buscar rutes alternatives si és possible, especialment durant les hores punta, quan qualsevol incident pot agreujar significativament les congestions.

Aquest nou incident a l'AP-7 convida a reflexionar sobre la necessitat urgent de millorar infraestructures i estratègies de seguretat viària en autopistes tan transitades. A més de la prevenció mitjançant senyalització i control de velocitat, podria ser útil avaluar alternatives estructurals, com l'ampliació de carrils en certs trams crítics o la millora en els accessos a vies secundàries.