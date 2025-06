Surten una estona de casa i tirotegen el gos de la família: Els Mossos investiguen

per Joan Grimal

Una família del municipi de Pals, al Baix Empordà (Girona), ha viscut un autèntic malson aquest passat diumenge a la nit, en descobrir que el seu gos havia estat tirotejat dins del jardí de casa seva mentre ells no hi eren. El cas ha commocionat veïns i protectores, que ja demanen justícia pel que ha passat.

Els fets van passar entre les 21:00 h i les 22:30 h, quan els propietaris de l'animal van sortir a sopar deixant el gos al jardí, com feien habitualment. En tornar, van trobar la seva mascota greument ferida, arrossegant-se per terra i sagnant. Inicialment van pensar que podia haver caigut o haver patit un cop accidental, per això el van portar immediatament a una clínica veterinària d'urgència.

Un diagnòstic que glaça la sang

Un cop a la clínica, el veterinari va descobrir quelcom molt més greu del que s'imaginaven. El gos presentava una fractura en una vèrtebra provocada per l'impacte d'un projectil. Segons va confirmar la mateixa clínica, l'animal havia estat tirotejat per algú des de l'exterior de la finca, i la bala havia afectat greument la mobilitat de les seves potes del darrere.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

El projectil, a més, no es va poder extreure durant l'operació, per motius de seguretat mèdica. L'animal va ser intervingut d'urgència, però el dany neurològic ja estava fet: la seva capacitat de caminar va quedar compromesa. Els propietaris, devastats, van presentar immediatament una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra.

Les càmeres no van captar l'agressor

L'habitatge disposa de càmeres de seguretat que graven l'interior del jardí, i les imatges ja han estat revisades pels investigadors. En elles es pot veure el gos ferit arrossegant-se i lluitant per moure's després del tret. Tanmateix, no s'hi aprecia la figura de l'autor ni el moment exacte del tret.

| XCatalunya

Per això, els Mossos treballen ara amb gravacions d'altres càmeres d'habitatges propers per intentar localitzar el responsable. També s'ha presentat una ampliació de la denúncia amb l'informe veterinari complet, i la família està valorant emprendre accions legals addicionals.

Paral·lelament, han difós el cas a través de les xarxes socials, buscant testimonis o veïns que hagin pogut sentir algun tret o veure algú rondant per la zona aquella nit.

Un acte cruel i injustificable

Aquest acte de violència ha generat una onada d'indignació a la comunitat local i més enllà. Diverses entitats animalistes han condemnat el que ha passat i demanen que s'endureixin les penes per a qui cometi actes de maltractament animal amb armes de foc. En molts municipis catalans, aquest tipus de delictes no són aïllats, però rarament es produeix un atac tan greu en un domicili privat i amb una arma d'aquest tipus.

La família, profundament afectada, ha compartit imatges de l'animal i ha agraït les mostres de suport rebudes. També ha demanat que si algú té informació, per mínima que sigui, contacti amb els Mossos o els faci arribar dades a través de les seves xarxes.

El detall més colpidor

El més impactant del cas és que, segons ha confirmat el veterinari responsable, el tret es va fer a molt curta distància i amb total precisió, cosa que indica que no va ser un accident ni un acte fortuït, sinó un atac totalment intencionat contra un animal indefens.

Això reforça la hipòtesi que l'agressor coneixia la ubicació del gos i va actuar amb total fredor, possiblement des de fora de la finca, amb una arma d'aire comprimit o fins i tot de foc real. Ara, la investigació segueix oberta. I una família espera justícia mentre cuida, amb impotència i ràbia, el seu gos, que lluita per tornar a caminar.