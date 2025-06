Tragèdia en una platja: Mor un home de 40 anys mentre es banya

per Mireia Puig

L'inici de l'estiu sempre porta moments d'oci i relaxació vora el mar, però de vegades, la temporada estival pot veure's enterbolida per fets inesperats que generen commoció a la comunitat. Una tarda aparentment tranquil·la es va convertir en tragèdia per als presents, recordant a tothom la importància d'extremar la precaució en espais aquàtics.

Un avís que va trencar la calma

L'escena es va desencadenar en un dels punts costaners més emblemàtics del litoral català. Segons fonts de Protecció Civil, els fets van tenir lloc aquest dimarts al vespre, en un context en què la vigilància i els serveis de socorrisme ja havien finalitzat la seva jornada. Va ser aleshores quan la tranquil·litat habitual del lloc es va trencar abruptament.

A les 18:42 hores, el telèfon d'emergències 112 va rebre una trucada d'auxili.

L'avís el van fer diversos banyistes que, alarmats, van comunicar que havien trobat un home inconscient a l'aigua. Sense perdre ni un segon, aquestes persones van iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar, a l'espera de l'arribada dels equips d'emergència.

Els serveis d'emergència no li van poder salvar la vida

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar de seguida tres unitats terrestres al lloc dels fets, concretament a la platja del Far de Sant Cristòfol, a Vilanova i la Geltrú, situada a la comarca del Garraf. Els sanitaris van continuar amb les maniobres de reanimació que havien començat els banyistes, però, malgrat tots els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de l'home, de 40 anys d'edat.

L'absència de socorristes en aquell moment ha tornat a obrir el debat sobre la seguretat a les platges durant les últimes hores del dia, especialment fora de l'horari oficial de vigilància.

L'incident es produeix només uns dies després de l'inici oficial de la campanya d'estiu, que va començar diumenge 15 de juny. Es tracta, per tant, de la primera víctima mortal registrada a les platges catalanes des de l'inici de la temporada estival.

Extremar les precaucions

El tràgic succés ha tornat a posar el focus en la necessitat d'extremar les precaucions quan es gaudeix del bany a platges, piscines i espais aquàtics naturals. L'absència de servei de socorrisme en certs trams horaris pot incrementar el risc, especialment si no es respecten les normes bàsiques de seguretat.

Protecció Civil de la Generalitat ha recordat la importància de vigilar sempre les persones que es banyen, evitar endinsar-se a l'aigua en solitari i mantenir l'alerta davant qualsevol senyal de perill.

A més, insisteixen en la necessitat d'avisar urgentment el servei de socorrisme o el 112 si s'observa que algú té dificultats a l'aigua. Cada minut compta en aquest tipus de situacions, on la intervenció ràpida pot marcar la diferència entre la vida i la mort.