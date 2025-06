Terrible incendi en una empresa: Diversos ferits

De vegades, els dies laborals poden veure's alterats per situacions imprevistes capaces de posar en escac la tranquil·litat de tota una plantilla. Quan els equips d'emergència han d'actuar amb rapidesa i precisió, cada detall compta, i la professionalitat es converteix en l'única garantia davant el perill. Així va passar recentment en un succés que ha despertat la preocupació per la seguretat en entorns industrials.

Un incendi que obliga a mobilitzar els serveis d'emergència

El passat 18 de juny de 2025, una coneguda empresa ubicada a Montcada i Reixac va viure moments d'autèntica tensió. Poc després del migdia, una trucada d'alerta va activar el protocol d'emergències després de detectar-se un incendi a l'interior d'una impremta, concretament en una màquina d'impressió.

Segons les dades proporcionades pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat, el foc es va localitzar al segon pis de l'edifici, afectant també diversos contenidors de dissolvent situats a la zona.

| @bomberscat, Canva

La ràpida intervenció dels bombers va permetre controlar i extingir les flames abans que es propaguessin a altres àrees, cosa que va evitar danys més grans tant a l'immoble com als treballadors que es trobaven en aquell moment desenvolupant les seves funcions habituals.

El balanç sanitari: cinc persones ateses per inhalació de fum

La magnitud de l'incident no es mesura únicament pels danys materials, sinó també pel seu impacte en la salut de les persones presents. Segons l'informe oficial emès pel SEM, cinc persones van resultar afectades per inhalació de fum.

D'aquestes, dues van poder ser ateses i donades d'alta al mateix lloc dels fets gràcies a la intervenció immediata dels equips mèdics. Tanmateix, la situació de les altres tres va obligar al seu trasllat a l'Hospital Vall d'Hebron, tot i que totes elles presentaven un estat menys greu.

Per atendre aquesta emergència, es van activar dues unitats terrestres del SEM, així com un equip conjunt amb els Bombers de la Generalitat, cosa que demostra la magnitud i la coordinació necessària davant successos d'aquest tipus. Cal destacar que l'actuació conjunta dels serveis sanitaris i d'extinció va ser clau per minimitzar les conseqüències i assegurar la protecció tant dels empleats com de l'entorn.

L'origen i la ràpida extinció de l'incendi a la impremta

Segons la informació difosa per Bombers, el foc va tenir el seu origen en una màquina d'impressió situada a l'interior de la impremta. La detecció ràpida del focus i la intervenció dels bombers van permetre que les flames quedessin confinades al segon pis, evitant que el foc arribés a altres àrees més sensibles de l'edifici o que pogués provocar una catàstrofe més gran.

| ACN

No obstant això, la presència de contenidors de dissolvent a les immediacions va suposar un risc afegit i va obligar a extremar les precaucions en tot moment.

Aquestes dades posen de manifest la importància de la formació en matèria de seguretat i de l'existència de plans d'evacuació i contingència als centres de treball, especialment en instal·lacions industrials on l'ús de materials inflamables és freqüent.