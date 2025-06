Caos total en una operació policial: 3 Mossos ferits, 20 detinguts, aldarulls...

per Iker Silvosa

Un matí que prometia calma ha acabat convertint-se en l’epicentre d’un dels operatius policials més tensos dels últims mesos. Sense previ avís, la rutina s’ha vist sacsejada per un desplegament de forces de seguretat de dimensions poc habituals, que ha sorprès tant veïns com implicats en un dels fenòmens més polèmics de l’estiu.

Un desplegament policial sense precedents a la Costa Daurada

A primera hora del matí d’aquest dimarts, els cossos de seguretat han activat una macrooperació coordinada contra la venda ambulant il·legal, popularment coneguda com a ‘top manta’, a la localitat turística de Salou. El dispositiu, en què han participat prop de 300 agents entre Mossos d’Esquadra i Policia Nacional, s’ha centrat especialment al barri de la Salut i en diversos magatzems de Reus, punts clau per a l’emmagatzematge i distribució de mercaderia falsificada. Així ho assegura el mitjà El Caso.

L’operació, que s’ha dut a terme sota la direcció de les unitats d’investigació de Tarragona i Reus, ha inclòs efectius de les unitats ARRO i Brigada Mòbil (Brimo), a més de recursos tecnològics com helicòpters i drons per supervisar i documentar el desenvolupament dels fets. L’objectiu: desarticular una organització criminal dedicada a la importació i distribució de productes tèxtils, calçat i complements amb marques falsificades, que posteriorment es venien als passeigs marítims de Salou i Cambrils, els dos municipis més afectats per aquest tipus de comerç il·legal.

| ACN

Tensió creixent i enfrontaments als carrers

La reacció dels venedors ambulants no ha trigat a evidenciar la tensió acumulada a la zona. L’entrada dels agents en domicilis i magatzems ha desencadenat una resposta violenta per part d’un grup de manters, molts d’ells d’origen subsaharià, que ràpidament han organitzat barricades improvisades amb mobiliari urbà i han protagonitzat llançaments de pedres, ampolles i vidres contra la línia policial. El caos s’ha apoderat dels carrers València i del Sol, així com de les immediacions del passeig de Miramar i les vies del tren.

Les imatges dels aldarulls mostren escenes d’autèntic “joc del gat i la rata” entre els agents i els implicats, que intentaven trencar el cordó policial per recuperar la mercaderia confiscada. Diversos vehicles particulars i patrulles han resultat danyats per l’impacte d’objectes llançats durant els disturbis, mentre els efectius policials, armats amb escuts i llançadors de projectils foam, tractaven de contenir la situació i dispersar els manifestants. Enmig de la tensió, tres agents dels Mossos d’Esquadra han resultat ferits de caràcter lleu.

20 detinguts i el debat sobre la seguretat a Salou

El balanç provisional del dispositiu no deixa lloc a dubtes sobre la magnitud del que ha passat: una vintena de persones detingudes, la majoria acusades de pertinença a organització criminal i delictes contra la propietat industrial, i una quantitat considerable de material falsificat confiscat. A més, un dels arrestats està acusat d’alteració greu de l’ordre públic. L’operació va incloure registres en habitatges i magatzems de Salou, Reus i les Borges del Camp, amb la investigació encara oberta per identificar tots els implicats, molts d’ells gravats des de l’aire per helicòpters policials.