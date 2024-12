Es podria haver evitat: La ruta per estalviar del bus de l'accident mortal a Portè

Cada decisió a la carretera implica riscos i requereix prioritzar la seguretat, especialment quan altres vides depenen de la conducció. En el transport col·lectiu, aquesta responsabilitat es multiplica i qualsevol decisió pot tenir conseqüències devastadores. Lamentablement, això va quedar demostrat al tràgic accident d'un autobús que viatjava des d'Andorra a l'Hospitalet de Llobregat.

L'incident va passar a la carretera nacional 320, al seu pas per Portè i Pimorent, a l'Alta Cerdanya. L'autocar, amb prop de 50 passatgers, tornava d'una excursió de compres quan va perdre el control en una via especialment complicada. Aquesta carretera, coneguda pels seus descensos pronunciats i revolts tancats, ha estat la ruta triada pel conductor per evitar els peatges del túnel d'Envalira, segons han informat a El Caso (El Nacional). Aquest estalvi de 40 euros va tenir conseqüències fatals: dues persones van perdre la vida i més d'una desena van resultar ferides, set de gravetat.

L'autocar era propietat d'Hispa Travi i operat per Chavi Tours, empreses assenyalades per operar a baix cost i amb ofertes agressives, com aquest cas: el viatge d'anada i tornada a Andorra per només 28 euros. La font anteriorment esmentada també assegura que la gran part de l'expedició pertanyia a la comunitat colombiana, encara que també hi havia algun espanyol, així com procedents d'altres països sud-americans. Això sí, la nacionalitat dels dos morts encara no ha transcendit.

Mala praxi de l'empresa?

La tragèdia no només va afectar els passatgers, sinó que també va posar en marxa un ampli operatiu de rescat. Equips francesos, en col·laboració amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya, van atendre les víctimes en un punt mèdic avançat proper al peatge de Pimorent. Els ferits més greus van ser traslladats a hospitals a França i Catalunya, inclosos Vall d'Hebron, Bellvitge i Sant Pau. Els ferits lleus, després de rebre atenció, van tornar a l'Hospitalet amb transport sanitari no urgent.

L'accident ha provocat investigacions per aclarir possibles irregularitats a l'organització del viatge. La responsable de l'empresa, que figura entre els ferits, ja havia col·laborat anteriorment amb Chavi Tours. La Policia Administrativa dels Mossos d'Esquadra analitzarà si l'excursió complia les normatives legals i les assegurances pertinents. Aquests tipus d'empreses, que operen amb preus extremadament baixos, solen estar sota sospita per possibles irregularitats administratives.

Aquesta empresa sol organitzar diversos viatges d'aquest tipus al llarg de tot l'any i totes aquestes expedicions destaquen per ser de low cost. Són excursions exprés d'un dia a diferents punts i depenent de l'estació de l'any; totes promocionades principalment a través de cartells i de canals de WhatsApp. De fet, a Internet ja consten diverses ressenyes negatives sobre el modus operandi d'aquesta empresa i la policia ja l'està investigant.