Un no parar a l'AP-7: Ara més de 12 quilòmetres de cua per un cotxe bolcat

La jornada d'aquest divendres s'està convertint en una de les més caòtiques de l'any per als conductors que circulen per les principals artèries viàries de Catalunya. Quan semblava que la situació no podia complicar-se més després d'una successió d'accidents i llargues retencions a l'AP-7 i la C-58, un nou incident ha tornat a col·lapsar l'autopista més transitada del país, afectant milers de persones que intenten desplaçar-se en plena operació sortida.

Un altre accident greu: bolcada d'un cotxe a Gelida

Poc després de les quatre de la tarda, un turisme ha bolcat a l'AP-7, a l'altura de Gelida, en sentit sud, cosa que ha obligat a tallar dos carrils.

L'accident, que segons les imatges difoses per Trànsit mostra un vehicle bolcat i la intervenció d'equips d'emergència, ha provocat una retenció massiva de ni més ni menys que 12,5 quilòmetres. La cua arriba fins a Castellbisbal, afectant tota la circulació que es dirigeix cap a Tarragona i el sud del país.

| ACN

Aquest nou incident agreuja encara més la complicada jornada que es viu a l'AP-7, amb milers de vehicles atrapats en un embús que sembla no tenir fi. La imatge de conductors i passatgers fora dels seus cotxes, el desplegament de bombers i operatius d'emergència i l'ansietat a la carretera es repeteix una vegada més en una autopista que avui ha estat al punt de mira per diversos motius.

Divendres negre a les carreteres: una cadena d'accidents

L'accident a Gelida no és un fet aïllat. Al llarg del dia, l'AP-7 ha patit diverses incidències greus que han deixat seqüeles en el trànsit: al matí, un primer accident ja havia provocat retencions de 3 quilòmetres a l'altura de Cerdanyola del Vallès.

Poc després, un altre xoc múltiple amb intervenció d'un helicòpter medicalitzat va col·lapsar el tram de Montornès a Barberà del Vallès, arribant a cues de més de 10 quilòmetres.

Per si no n'hi hagués prou, la C-58 també s'ha vist afectada per un altre accident en sentit Sabadell, que ha complicat la mobilitat al Nus de la Trinitat i ha arrossegat problemes a altres vies com la B-20 i la ronda Litoral. Tot plegat en una jornada especialment crítica per al trànsit a la regió metropolitana de Barcelona i en plena època de grans desplaçaments.

Una infraestructura al límit

La successió d'accidents i retencions a l'AP-7 i altres vies principals demostra fins a quin punt el sistema viari català pot veure's desbordat en qüestió de minuts.

| ACN

Cada incident desencadena un efecte dominó que afecta no només els implicats directes, sinó milers de ciutadans, el transport de mercaderies i l'activitat diària de tot un territori.

Les autoritats insisteixen en la importància d'extremar la prudència, respectar les normes de circulació i, si és possible, evitar desplaçaments en els moments de més saturació. Tanmateix, la realitat és que la saturació de l'AP-7 i de les principals carreteres d'accés a Barcelona torna a posar sobre la taula la necessitat de repensar la mobilitat i de dotar de més recursos tant a la gestió del trànsit com a les infraestructures.