Sortida de via a l'AP-7: Hi ha un mort

Un nou accident de trànsit ha deixat conseqüències fatals en una transitada autopista catalana, afegint una víctima més a la preocupant estadística de morts a la carretera d'aquest any.

Accident mortal a Martorell

L'incident va ocórrer durant la nit de divendres quan una furgoneta, conduïda per una única persona, va patir una sortida de via al quilòmetre 171,2 de l'autopista AP-7, dins del terme municipal de Martorell. Segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), el vehicle va sortir de la carretera i va xocar violentament contra una tanca situada al marge de la via.

Els Mossos d'Esquadra van ser alertats de l'accident al voltant de les 20:15 hores, mobilitzant-se immediatament cap al lloc del sinistre diverses patrulles policials. A més dels efectius de seguretat, també hi van acudir cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat l'esforç dels serveis d'emergència, només van poder confirmar la mort del conductor al mateix lloc de l'accident.

Conseqüències immediates de l'accident

La gravetat de l'accident va obligar a interrompre temporalment la circulació en aquest tram de l'AP-7 per permetre el treball dels serveis d'emergència i facilitar la retirada del vehicle accidentat. Aquest tall va generar retencions puntuals, encara que la situació va poder ser normalitzada després de finalitzar les tasques d'atenció i neteja del lloc.

Increment preocupant de víctimes a la carretera

Amb aquest lamentable succés, ja són 52 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquesta xifra evidencia un preocupant repunt en la sinistralitat viària, generant alarma entre les autoritats i els usuaris de les vies més transitades del territori.

En comparació amb l'any anterior, aquesta xifra suposa un augment que convida a reflexionar sobre les mesures actuals de prevenció viària i a plantejar una revisió exhaustiva de les condicions de seguretat en els punts crítics de la xarxa viària catalana, especialment en autopistes d'alta densitat com l'AP-7.

L'AP-7, una via amb historial complicat

L'autopista AP-7, que travessa Catalunya de nord a sud, ha estat escenari freqüent d'incidents similars en els últims mesos, convertint-se en una de les vies més perilloses i sensibles per a la mobilitat catalana. Factors com l'alt volum de trànsit, especialment els caps de setmana, la velocitat excessiva i les distraccions al volant continuen sent les causes predominants d'aquests accidents.

Les autoritats recomanen extremar la prudència i respectar estrictament els límits de velocitat establerts, així com evitar qualsevol distracció mentre es condueix. La prevenció i la responsabilitat al volant es mantenen com els principals aliats per reduir aquesta alarmant estadística de víctimes mortals.

Aquest nou incident reforça la necessitat urgent d'intensificar les campanyes de conscienciació viària i avaluar possibles millores en la infraestructura per evitar que tragèdies com aquesta tornin a repetir-se.