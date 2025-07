Situació complicada a l'AP-7 després d'un accident múltiple: Obert un únic carril

per Iker Silvosa

L'inici de setmana ha posat a prova la paciència de centenars de conductors, atrapats en una situació de trànsit inesperada que ha transformat un trajecte quotidià en una prova de resistència. Les primeres hores de dilluns han portat imatges de cues quilomètriques, botzines i nervis a flor de pell en una de les principals artèries viàries del país, en una jornada que deixa clar que qualsevol imprevist pot desestabilitzar el dia a dia de qui es desplaça per carretera.

Accident múltiple a l'AP-7: llargues retencions i només un carril operatiu

L'alerta ha saltat poc abans de les vuit del matí, quan el Servei Català de Trànsit ha informat d'un accident a l'AP-7, a l'altura de Sant Jaume dels Domenys, en direcció Barcelona. Segons les dades oficials, el sinistre ha implicat tres vehicles i, tot i que els primers informes parlen únicament de ferits lleus, la repercussió sobre la mobilitat ha estat immediata i molt significativa.

L'incident, qualificat com una col·lisió en cadena, ha obligat a tallar dos dels tres carrils disponibles, deixant-ne només un d'obert al trànsit. Això ha generat una congestió notable que, segons les últimes actualitzacions, es tradueix en fins a 4 quilòmetres de retencions, complicant greument la circulació en una de les vies més transitades del país. La Direcció General de Trànsit (DGT) també ha donat la veu d'alarma a través dels seus canals oficials, destacant la gravetat del col·lapse i aconsellant màxima prudència als conductors que hagin de circular per la zona.

| ACN

La resposta dels serveis d'emergència i gestió viària ha estat immediata. En qüestió de minuts, efectius dels Mossos d'Esquadra, ambulàncies i operaris de manteniment han acudit al lloc per assistir els ferits, retirar els vehicles afectats i restablir la normalitat tan aviat com sigui possible.

Incidents simultanis: incendis i complicacions en altres carreteres

La província de Tarragona, escenari de l'accident principal, també ha registrat altres incidents destacables al matí d'aquest dilluns. A la carretera TV-3022, a prop de Rasquera (Ribera d’Ebre), els Bombers de la Generalitat han hagut d'actuar per controlar un incendi de vegetació al costat de la calçada. L'avís s'ha produït poc després de les set del matí, i tot i que les flames han estat ràpidament contingudes gràcies a la mobilització de cinc dotacions de bombers, el succés ha obligat a establir pas alternatiu a la via, afectant la circulació i sumant més dificultats a la jornada.

Aquesta successió d'incidències deixa clar que el trànsit a les comarques tarragonines ha estat especialment tensionat durant tot el matí, complicant encara més els desplaçaments habituals de qui viatja per feina o turisme.

Barcelona també se'n ressent: retencions als accessos

Mentre la província de Tarragona lluita amb accidents i incendis, Barcelona no ha escapat als problemes habituals de congestió. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit als seus canals oficials, a les vuit del matí ja s'acumulaven importants complicacions als accessos a la capital catalana per l'A-2 (Santa Coloma de Cervelló), l'AP-7 (La Roca), la C-32 (Sant Boi), la C-58 (Montcada) i la C-59 (Caldes de Montbui), a més de les tradicionals aturades a les rondes de Barcelona.

Les càmeres de trànsit oferien imatges de llargues files de vehicles, una postal que es repeteix cada setmana i que en dies d'incidències puntuals s'agreuja encara més.