Ferit greu un motorista després d’un aparatós accident a la TV-7044

Un plàcid diumenge a la tarda, d'aquells que conviden a gaudir de l'asfalt i el paisatge, es va convertir en un malson per a un aficionat a les dues rodes. El que va començar com una ruta per gaudir de la llibertat i les corbes va acabar amb una caiguda dramàtica per un barranc, mobilitzant un complex operatiu de rescat i posant de manifest, una vegada més, l'extrema vulnerabilitat dels motoristes a la carretera.

La jornada dominical va quedar marcada per l'udol de les sirenes i el rugit d'un helicòpter en una cursa a contrarellotge per salvar una vida.

El succés va tenir lloc aquest diumenge, quan el rellotge marcava les 17:51 hores. Va ser en aquell moment quan els serveis d'emergències van rebre l'avís d'un greu accident. Un motorista que circulava en solitari havia perdut el control del seu vehicle per causes que encara es troben sota investigació, precipitant-se per un barranc en un tram especialment complex de la xarxa viària de la província de Tarragona.

| @112

L'accident es va produir a la carretera TV-7044, a l'altura del punt quilomètric 3,6, dins del terme municipal de la Riba, a la comarca de l'Alt Camp.

Desplegament d'emergències en una zona de difícil accés

L'orografia on va ocórrer el sinistre va complicar notablement les tasques dels equips de rescat. La caiguda pel talús va fer indispensable la intervenció de mitjans aeris. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar un helicòpter medicalitzat per poder accedir al ferit, estabilitzar-lo al lloc de l'accident i procedir a la seva evacuació amb la màxima celeritat i seguretat possibles.

Després d'una primera atenció d'urgència al mateix barranc, el motorista va ser evacuat en estat greu. El destí va ser l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, centre de referència per a politraumatismes a la regió, on va ingressar per ser tractat de les greus ferides sofertes en l'impacte i la posterior caiguda. Agents del Servei Català de Trànsit també es van desplaçar al lloc per regular la circulació i iniciar la recopilació de proves que ajudin a aclarir les circumstàncies exactes que van provocar la sortida de via.

| XCatalunya

Investigació en curs i la vulnerabilitat del col·lectiu motorista

Mentre el motorista lluita per recuperar-se, s'ha obert una investigació per determinar la causa de l'accident. Es consideren múltiples hipòtesis, des d'un excés de velocitat, una distracció momentània, l'estat de l'asfalt o un possible error mecànic. El que és indubtable és que aquest succés torna a posar el focus sobre la fragilitat dels conductors de motocicletes.

En un traçat de muntanya com el de la TV-7044, qualsevol imprevist o error de càlcul es magnifica. L'absència de carrosseria converteix el cos del pilot en l'únic escut, i una sortida de via que per a un cotxe podria saldar-se amb danys materials, per a un motorista, pot tenir conseqüències fatals.

Aquest accident és un cru recordatori que la passió per les dues rodes i l'emoció de les corbes han d'anar sempre acompanyades d'una consciència elevada del risc i un respecte escrupolós per les normes i els mateixos límits. La carretera, i més en paratges tan bells com traïdors, no perdona.