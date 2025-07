Problemes a Rodalies després d’un nou robatori de coure: 2 línies sense funcionament

Un dilluns d'estiu (i realment de qualsevol època de l'any) pot començar amb sorpreses poc agradables per a qui depèn del transport públic en els seus desplaçaments. Especialment, de Rodalies. I avui ha tornat a passar: la rutina diària de centenars de passatgers ha saltat pels aires a primera hora, en una jornada marcada pel desconcert i la incertesa. Sense avís previ, la mobilitat ferroviària ha experimentat una interrupció sobtada que ha obligat les autoritats a prendre mesures urgents.

Incidència a la línia Llobregat-Anoia per robatori de coure

Durant la matinada de dilluns 28 de juliol de 2025, la circulació de trens a les línies R5 i R50 de la Llobregat-Anoia, gestionades per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha quedat completament interrompuda entre les estacions de Sant Vicenç Castellgalí i Manresa. El motiu d'aquesta aturada sobtada ha estat el robatori de coure, un delicte que s'ha convertit en un greu problema per a la xarxa ferroviària els darrers anys.

La notícia, difosa per Protecció Civil a través del seu canal oficial a la xarxa social X, ha provocat ràpidament l'activació de la fase de prealerta del pla Ferrocat, el protocol d'emergències específic per a incidents al sistema ferroviari català. Aquesta prealerta vol coordinar tots els recursos necessaris per minimitzar les conseqüències d'incidències d'alt impacte com la d'avui.

Alternatives per carretera per als passatgers

Davant la impossibilitat de restablir el trànsit ferroviari de manera immediata, FGC i Protecció Civil han posat en marxa un pla de transport alternatiu. Al cap de pocs minuts de declarar-se la prealerta, s'ha habilitat un servei d'autobusos entre les estacions afectades, assegurant així la connexió dels viatgers mentre els equips tècnics avaluaven i reparaven els danys provocats pel robatori.

Cap a les vuit del matí, la fase de prealerta ha quedat desactivada, tot i que el servei alternatiu per carretera continua operatiu fins a garantir la normalització total del trànsit ferroviari. Aquest tipus de resposta coordinada ha permès reduir l'impacte sobre els usuaris, tot i que no ha evitat retards i complicacions en ple inici de setmana laboral.

Un delicte recurrent: el robatori de coure colpeja de nou

El robatori de cable de coure s'ha convertit en una de les amenaces més persistents per a la mobilitat ferroviària a Catalunya i a tot Espanya. Aquest tipus d'actes vandàlics genera importants pèrdues econòmiques i pot deixar milers de passatgers sense servei durant hores. Només l'últim any, els incidents relacionats amb el robatori de coure han obligat a suspendre desenes de serveis a Rodalies i FGC, provocant frustració tant entre usuaris com a les administracions públiques.

Obres a Sant Vicenç de Calders

El malestar dels usuaris de Rodalies no s'acaba amb l'episodi d'aquest dilluns. Durant les darreres setmanes, les obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders han mantingut interromput el servei ferroviari entre aquesta parada i Cunit, amb els viatgers depenent de serveis alternatius per carretera. La coincidència d'ambdós fets ha multiplicat les molèsties i ha posat a prova la capacitat de reacció de les operadores de transport.

Per sort, les obres a Sant Vicenç de Calders estan previstes per finalitzar avui mateix, cosa que permetrà recuperar la normalitat entre Cunit i l'estació a partir de demà. Un alleujament per als usuaris habituals, tot i que l'ombra de nous incidents continua planant sobre la xarxa ferroviària catalana.