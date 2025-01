Situació complicada a la B-20 i la C-60: Llargs embussos per un accident i una avaria

per Iker Silvosa

El trànsit matinal a les carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha vist seriosament afectat aquest dimecres per dues incidències diferents. D'una banda, a la Ronda de Dalt (B-20) a l'altura de Collserola, un accident ha obligat a tancar un dels carrils en sentit Llobregat. D'altra banda, a la C-60, un turisme avariat a l'interior del túnel de Parpers ha generat retencions entre Argentona i la Roca del Vallès.

Un carril tallat a la B-20

La primera alerta va saltar a primera hora, quan el Servei Català de Trànsit va notificar l'accident a la B-20. Segons les primeres informacions, el sinistre es va produir a l'altura de Collserola, i les conseqüències han portat a tallar temporalment un carril en sentit Llobregat. Com a resultat, les retencions no van trigar a formar-se, allargant-se des del Nus de la Trinitat fins al punt de l'incident.

Els conductors atrapats en aquesta zona han reportat demores significatives, malgrat la intervenció dels serveis d'emergència per retirar els vehicles implicats. De moment, no s'ha confirmat si hi ha persones ferides ni la gravetat de les seves lesions. Tampoc es coneix el nombre exacte de cotxes immersos en la col·lisió, però sí la importància de l'afectació, que ha continuat almenys fins ben entrada el matí.

Averia a l'interior d'un túnel de la C-60

Quasi en paral·lel, a la C-60 s'ha registrat una altra incidència igualment problemàtica. Un turisme amb una avaria mecànica ha quedat immobilitzat a l'interior del túnel de Parpers, sentit Granollers. Aquest succés ha obligat a tancar un dels carrils, generant un coll d'ampolla i una congestió que s'ha estès entre Argentona i la Roca del Vallès. Els tècnics de manteniment i les patrulles de trànsit han estat sobre el terreny per gestionar la situació i agilitzar la retirada del cotxe.

La combinació d'ambdós contratemps ha complicat la circulació en bona part de la xarxa viària que connecta el nord i el centre de la conurbació barcelonina. Molts usuaris han optat per buscar rutes alternatives, però l'afluència de vehicles i l'hora punta han incrementat la densitat en vies properes. A més, els panells lluminosos de la Ronda de Dalt i la C-60 han informat en temps real de la situació, recomanant extremar les precaucions i mantenir la paciència fins que la calçada tornés a estar desocupada.

Passats diversos minuts, la incidència de la B-20 seguia latent, amb el carril tallat i un notable embús, encara que les assistències treballaven per restablir la normalitat el més aviat possible. Mentrestant, a la C-60, l'avaria del turisme seguia afectant la mobilitat a l'interior del túnel de Parpers, amb retencions de diversos quilòmetres. Els operaris intentaven remolcar el vehicle fora del corredor, una tasca delicada per la dificultat de maniobrar en espais reduïts i amb trànsit intens.

Les autoritats aconsellen als conductors que es desplacin per aquestes zones planificar el viatge amb antelació i, si és factible, posposar-lo o buscar vies secundàries menys congestionades. També resulta fonamental mantenir l'atenció i respectar les distàncies de seguretat per prevenir xocs en cadena, quelcom relativament freqüent quan es produeixen frenades brusques enmig de retencions.