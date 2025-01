Passeig acaba malament: Una persona ferida després de caure a un canal buit

La ciutat de Tortosa ha viscut un inesperat succés la nit d'aquest dilluns quan una persona va caure de forma accidental al canal buit del marge dret de l'Ebre. L'incident va ocórrer al voltant de les 19:37 h, moment en què diverses trucades al 112 van alertar de la situació. Els Bombers de la Generalitat, juntament amb personal sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), es van presentar amb rapidesa per socórrer la víctima.

La persona ferida, d'identitat no transcendida, caminava per la zona quan, per motius encara desconeguts, es va precipitar a l'interior del canal buit. A diferència d'altres ocasions, el cabal no portava aigua, però l'altura i la caiguda van suposar un impacte sever. Els primers a arribar van ser els bombers, que van comprovar que el ferit presentava diverses contusions i requeria mobilització amb estrictes mesures de seguretat.

Les maniobres de rescat es van dur a terme combinant la immobilització en una llitera especial i, posteriorment, l'extracció del pacient amb el suport de l'autoescala. Això va permetre un aixecament controlat fins a un nivell segur, evitant majors riscos per a la víctima. El SEM es va encarregar de valorar l'estat de salut, mentre els efectius de bombers coordinaven la logística necessària per superar l'altura del canal.

Ubicació perillosa

En total, tres dotacions es van mobilitzar per dur a terme aquesta intervenció. La principal dificultat va ser ubicar correctament l'autoescala i assegurar la zona, ja que l'accés al canal era estret i la llum era escassa a causa de l'hora tardana. Així i tot, la perícia dels professionals va aconseguir salvar les distàncies i el ferit va poder ser lliurat als serveis sanitaris sense major demora.

Un cop a la superfície, es va procedir a estabilitzar el pacient. Es desconeix l'abast de les lesions, però se sap que va ser traslladat a un centre hospitalari per al seu examen en detall. Encara que no s'han donat a conèixer les causes exactes de la caiguda, algunes hipòtesis apunten a una relliscada o un descuit per la falta de visibilitat en el moment de l'accident.

El canal del marge dret de l'Ebre, en trobar-se sense aigua, pot crear una falsa sensació de seguretat en aquells que transiten a prop, sense preveure que les parets del cabal són altes i sense protecció en certes zones. Aquest episodi serveix com a recordatori de la importància de mantenir l'atenció fins i tot en espais aparentment tranquils. A Tortosa, les ribes i canalitzacions de l'Ebre ofereixen un passeig agradable, però poden tornar-se perilloses si no es respecten límits o es descuida la il·luminació.