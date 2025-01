Tragèdia a la carretera: Mor atropellada una ciclista

Tot i que es desconeixen els detalls precisos de la mecànica del xoc, fonts properes a la investigació assenyalen que la ciclista va ser envestida per un turisme que circulava per la mateixa carretera. A causa de la violència de l'impacte, la víctima va patir lesions fatals.

El conductor del cotxe es va aturar al lloc per col·laborar amb les autoritats, i s'espera que les diligències de la policia científica esclareixin els factors implicats: si hi va haver una distracció, un excés de velocitat, un canvi de carril o qualsevol altra circumstància determinant.

Els equips d'emergències es van traslladar amb rapidesa al lloc, però la gravetat de les ferides va fer impossible salvar la vida de la ciclista, que s'ha convertit en la primera víctima mortal en accidents de bicicleta a Catalunya d'ençà que va començar l'any. Amb aquesta defunció, la xifra total de víctimes en carreteres catalanes s'eleva a vuit persones el 2025, una dada que subratlla la importància de redoblar esforços en seguretat viària.

Estem parlant de l'accident que va tenir lloc la tarda d'aquest dijous. Un tràgic accident en què ha perdut la vida una ciclista a la localitat de Roquetes (Baix Ebre). Segons la informació oficial, el succés es va produir al voltant de les 17:17 h al punt quilomètric 22,3 de la carretera local TV-3421. Les conseqüències del sinistre van obligar a tancar la via al trànsit en ambdós sentits, mentre es duien a terme les tasques d'emergència i s'investigaven les causes exactes d'aquest atropellament mortal.

Víctimes en vehicles de dues rodes

Cada cop més, les carreteres acullen un creixent nombre d'usuaris de dues rodes, siguin ciclistes o motoristes. Si bé aquests desplaçaments són més sostenibles i, sovint, suposen una alternativa esportiva o econòmica a l'ús del cotxe, també exposen els conductors a majors riscos. La manca d'una carrosseria protectora i la menor visibilitat impliquen que, davant qualsevol col·lisió, les conseqüències poden ser molt més greus que en un altre tipus de vehicles.

En el cas dels ciclistes, l'equilibri entre practicitat i perill no sempre es manté al mateix nivell. D'una banda, la bicicleta s'ha convertit en un símbol de mobilitat urbana i interurbana sostenible i saludable, però d'altra banda, la convivència amb vehicles de motor no sempre és fluida. Els col·lectius de ciclistes fa anys que reclamen més carrils específics, senyalització clara i conscienciació tant entre els conductors com entre els mateixos ciclistes.

Campanyes de conscienciació

Algunes associacions d'usuaris de la bicicleta insisteixen en la necessitat de campanyes de conscienciació que fomentin un major respecte mutu i un estil de conducció defensiva per part dels conductors. També es demana als ciclistes no oblidar l'ús d'elements reflectants, casc i llums —especialment en horaris de menor visibilitat— per reduir la probabilitat de ser atropellats o passar desapercebuts a la via.

Amb la pèrdua d'aquesta ciclista, ja són vuit les persones que han mort a les carreteres catalanes durant 2025. L'objectiu de “zero víctimes” continua sent un repte difícil d'assolir, però successos com aquest subratllen la urgència de treballar en nous plans de seguretat viària, millorar la infraestructura i fomentar una convivència més harmoniosa entre tots els usuaris de la via.

Investigació de l'accident

La policia encara ha d'esclarir si l'atropellament va poder deure's a un error humà, la influència de factors climatològics o un problema mecànic. Fins que els informes finals estiguin llestos, només cal lamentar aquesta nova víctima, que se suma a la llarga llista de defuncions en accidents de trànsit a Catalunya. El fet que sigui la primera ciclista morta de l'any posa sobre la taula el compromís de totes les institucions i conductors de reforçar les mesures de seguretat.