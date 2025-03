Situació complicada a l'AP-7: Dos trams amb llargues retencions

Al matí d'aquest dilluns, la mobilitat per una de les vies més importants de Catalunya ha tornat a complicar-se, deixant atrapats nombrosos conductors. Per X o per Y, l'AP-7 sol ser una de les traçades que més problemàtiques acull. Per tant, s'ha tornat bastant habitual que es generin retencions en diversos punts.

Retencions per obres a Gelida

Des de primera hora del matí, l'AP-7 en sentit sud ha registrat problemes importants de trànsit a causa d'unes obres de manteniment a la calçada. La situació s'ha complicat especialment en el tram de Gelida, on s'ha hagut de tallar un carril a causa d'aquests treballs. Segons les informacions oficials difoses per Trànsit, l'embús generat supera els 2 quilòmetres i està afectant considerablement el flux habitual del trànsit en direcció a Tarragona.

| @transit

Els conductors afectats reporten esperes superiors a l'habitual, generant incomoditats especialment per a aquells que es dirigien a la costa aprofitant el cap de setmana. Les imatges difoses des de les càmeres de la xarxa de carreteres mostren llargues files de vehicles pràcticament aturats, confirmant la magnitud de les retencions.

Accident a Avinyonet del Penedès

La situació es va complicar encara més minuts després quan, a pocs quilòmetres del primer incident, un altre problema ha sorgit a la mateixa AP-7. A l'altura d'Avinyonet del Penedès, un accident de trànsit ha provocat el tancament d'un altre carril, també en sentit sud cap a Tarragona. L'incident ha incrementat considerablement les dificultats, estenent les retencions i generant una important congestió del trànsit, que ha afectat fins i tot el trànsit de vehicles pesants.

Aquest tram és conegut per ser una zona especialment conflictiva, sobretot en dies festius o caps de setmana, quan augmenta considerablement la circulació cap a les zones turístiques i d'oci. El xoc, les causes del qual encara estan sent investigades per les autoritats, ha afegit tensió addicional a la ja saturada via, deixant clara la fragilitat d'una xarxa viària que suporta una alta densitat de trànsit cada cap de setmana.

Davant d'aquesta problemàtica doble que afecta l'AP-7, Trànsit recomana als conductors buscar rutes alternatives per evitar quedar atrapats en les llargues cues. La situació, a més, ha posat novament sobre la taula la necessitat urgent de mesures estructurals per descongestionar aquesta carretera, considerada una de les artèries principals de comunicació entre l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de Catalunya.

Mentrestant, les autoritats de trànsit continuen monitorant la situació, mantenint els usuaris informats a través de xarxes socials i mitjans oficials, buscant minimitzar l'impacte negatiu en la mobilitat de la zona.