Drama total en un aparcament: 5 ferits després d'un incendi de més de 20 vehicles

Moments de gran tensió s'han viscut durant aquesta matinada en un aparcament subterrani d'una localitat molt freqüentada a Catalunya, on un voraç incendi ha provocat moments de pànic i ha mobilitzat múltiples dotacions d'emergència per controlar la situació.

El sinistre ha ocorregut a Salou, Tarragona, quan durant la matinada s'ha declarat un incendi en un aparcament subterrani, provocant danys considerables. Segons informació proporcionada pels Bombers de la Generalitat, les flames han afectat de manera total a dos turismes i una motocicleta, a més de causar danys parcials en aproximadament una vintena més de vehicles estacionats en el mateix recinte.

| ACN

L'avís d'emergència s'ha rebut durant la nit, mobilitzant ràpidament fins a cinc dotacions dels bombers, qui han treballat intensament durant diverses hores per sufocar les flames. A més de combatre el foc a l'interior de l'aparcament, els efectius han realitzat una revisió exhaustiva dels pisos superiors per assegurar que no hi hagués persones atrapades o en situació de risc.

Diverses persones afectades

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que també ha intervingut amb quatre unitats terrestres, ha hagut d'atendre en total a cinc persones afectades pel fum generat per l'incendi. Dues dones han resultat ferides lleus i han estat traslladades al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de Salou. Altres tres persones han rebut assistència mèdica al lloc i han estat donades d'alta després de rebre l'atenció necessària.

Encara que les causes exactes del foc encara es troben sota investigació, les imatges compartides a les xarxes socials pels bombers mostren clarament l'impacte devastador de les flames, que han reduït a cendres i metall torçat els vehicles més propers a l'origen de l'incendi. L'incident podria haver estat més catastròfic, però afortunadament els Bombers han aconseguit estabilitzar-lo a temps.

Aquest greu incident posa de relleu la importància de comptar amb sistemes efectius de detecció i prevenció d'incendis, així com protocols clars per a l'evacuació ràpida i segura en cas d'emergències. Experts en seguretat recorden constantment que aquest tipus d'espais tancats són especialment perillosos a causa de la ràpida propagació de les flames i el fum tòxic generat pels vehicles incendiats.

La ràpida actuació dels serveis d'emergència ha estat determinant per evitar conseqüències encara més greus, i les autoritats insisteixen en la necessitat de revisar regularment les instal·lacions elèctriques i sistemes contra incendis en aparcaments per minimitzar aquest tipus de riscos en el futur.