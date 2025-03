Caos a Rodalies, més de 30 minuts de retards en 3 línies: El pa de cada dia

La xarxa ferroviària catalana torna a ser notícia aquest dilluns, després d'un inici de jornada complicat que ha deixat atrapats centenars de passatgers. Aquest tipus d'incidències, per desgràcia, comencen a convertir-se en quelcom quotidià per als usuaris del servei de trens de Rodalies. De fet, fa ja diversos anys que són recurrents i el pitjor símptoma és que amb prou feines s'albiren indicis de millora.

Durant el matí d'aquest dilluns, dues incidències en el sistema elèctric han provocat greus retards en diverses línies de Rodalies. Les afectades són l'R4, R8 i R2 nord, amb demores que superen els 30 minuts, causant frustració i inconvenients per a aquells que utilitzen el servei per desplaçar-se a la feina, estudiar o realitzar altres activitats.

Segons informació oficial proporcionada per Adif i Renfe, el primer incident s'ha produït a Castellbisbal. Aquest problema tècnic en el sistema elèctric ha generat retards que poden arribar fins als 25 minuts a la línia R4. Com a conseqüència directa d'aquesta situació, els trens romanen aturats més temps de l'habitual i augmenten notablement el seu temps de recorregut, especialment entre Sant Sadurní d'Anoia i Molins de Rei. Malgrat aquesta incidència, el servei de trens a l'R4 Sud es manté amb dos trens circulant per hora en ambdós sentits.

Problemes també a l'R8 i R2 nord

La situació s'ha complicat encara més a causa d'una segona avaria elèctrica ocorreguda a Mollet Sant Fost, que afecta greument les línies R8 i R2 nord. En concret, la línia R8 ha patit tal impacte que Renfe s'ha vist obligada a establir un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Castellbisbal i Rubí, per evitar majors perjudicis als passatgers.

Adif confirma que tant la línia R8 com l'R2 nord presenten retards també d'aproximadament 25 minuts. Tècnics de la companyia ferroviària ja estan treballant per solucionar ambdues avaries el més aviat possible i restablir la normalitat en la circulació dels trens afectats.

Les reaccions entre els viatgers no s'han fet esperar. Nombrosos usuaris han expressat la seva frustració i enuig a les xarxes socials, lamentant la freqüència amb què aquests problemes tècnics ocorren a la xarxa de Rodalies. Les queixes apunten no només a les incomoditats generades per les demores, sinó també a l'aparent manca de solucions permanents per part de les autoritats competents. De fet, molts dels internautes sospiten que pot estar tractant-se d'una vaga encoberta.

Aquest incident se suma a una llarga llista de problemes similars que han afectat la xarxa de Rodalies en els últims mesos, causant grans incomoditats diàriament a milers de passatgers. L'acumulació de retards i avaries s'està convertint en quelcom recurrent, la qual cosa posa de manifest la urgent necessitat d'inversions en infraestructura i manteniment per millorar la fiabilitat i puntualitat del servei.