Accident greu a l'AP-7: Una persona morta, carretera tallada

per Iker Silvosa

El matí d'aquest divendres transcorria amb aparent normalitat per als conductors que es dirigien cap a la zona sud de la Costa Daurada. Alguns havien planificat la seva rutina diària amb l'esperança d'arribar puntuals als seus destins. Tanmateix, un succés inesperat va interrompre completament la fluïdesa habitual del trànsit.

Poc després de les set del matí, els vehicles van començar a aturar-se en el tram de l'AP-7 comprès entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar. Alguns conductors, sorpresos per l'aturada sobtada, van encendre llums d'emergència per advertir als que venien darrere. Als pocs minuts, es va saber que s'havia produït un accident greu en direcció sud (sentit Alcanar).

| ACN

La trucada d'alerta al telèfon d'emergències 112 es va registrar a les 6:52 h. Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat, en el sinistre s'han vist involucrats una furgoneta i un camió que ha quedat bolcat lateralment. Aquest fet va obligar a tallar completament la circulació en el tram afectat per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'assistència.

L'AP-7, una de les artèries principals del trànsit a la zona, roman bloquejada en un tram de 7,5 quilòmetres, causant retencions i obligant els conductors a buscar rutes alternatives. Tot i que la nit ja havia donat pas a les primeres llums del dia, les maniobres de desviament i senyalització han generat importants retencions. Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit estan aconsellant als vehicles que es desplacin cap a l'A-7 per evitar col·lapses majors.

Bombers i SEM, presents

Al lloc de l'accident, s'han desplaçat set dotacions dels Bombers amb l'objectiu de socórrer les víctimes i estabilitzar el camió bolcat. Els equips de rescat van confirmar l'existència d'una persona atrapada a l'interior d'un dels vehicles. Com que es tracta d'un sinistre de gran magnitud, cada minut és crucial per extreure els ferits i avaluar l'estat de les altres persones implicades.

Mentrestant, els serveis mèdics han acudit amb tres unitats d'emergència per assistir als accidentats tan aviat com sigui possible. Sobre les nou del matí, les autoritats han confirmat que el conductor del camió finalment ha perdut la vida després del sinistre. És la quinzena víctima mortal a les carreteres catalanes el 2025.

Trànsit ha emès diversos missatges a través de les xarxes socials per avisar de la situació, recordant als ciutadans la importància d'evitar la zona si no és absolutament necessari. També s'han instal·lat panells informatius a les principals vies d'accés, dirigint el flux de vehicles cap a itineraris alternatius. Així i tot, s'espera que les cues i les demores es prolonguin fins que la carretera pugui ser reoberta amb normalitat.

Un cop finalitzin les tasques d'auxili i de retirada dels vehicles sinistrats, es procedirà a la neteja de la calçada i a la verificació del seu estat. L'objectiu és que l'AP-7, vital per al trànsit a la regió, recuperi com més aviat millor la seva operativitat. Tanmateix, fins que això succeeixi, es recomana als conductors armar-se de paciència i respectar les indicacions dels agents que treballen sobre el terreny.

Per ara, segons l'última actualització, la carretera es manté encara tallada i s'estan realitzant desviaments cap a l'A-7. En l'altre sentit, el nord, hi ha un carril tallat que serveix als serveis d'emergència per treballar amb més fluïdesa.