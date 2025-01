Setmanes després, es confirma una nova tragèdia relacionada amb l'autobús accidentat

L'accident del passat 1 de desembre d'un autocar a Portè (Alta Cerdanya) ha causat una tercera víctima mortal. Segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN, un tercer passatger va morir el passat 28 de desembre a l'hospital de Perpinyà. L'autocar havia sortit d'Hospitalet per anar a Andorra, però no complia les mesures de seguretat requerides.

El conductor va ser empresonat a França acusat d'homicidi involuntari i lesions greus. El conductor, de 50 anys, va donar positiu en cocaïna després de la col·lisió, per la qual va ser derivat amb lesions greus a un hospital de Tolosa. També se l'imputa per portar el tacògraf presumptament desactivat; atès que els morts són d'origens estrangers, ha estat necessari gestionar el trasllat dels cadàvers als seus llocs d'origen.

Un sistema incompetent a Andorra

El sinistre va destapar la situació anòmala de la flota dels autobusos contractada per a la seva visita a Andorra, per la qual els participants van pagar 27 euros per bitllet. El trajecte era organitzat per una particular que també va resultar ferida, LV, que muntava excursions populars pels preus baixos que oferia. Per al desplaçament, va confiar a l'empresa Chavi Tours, establerta a Hospitalet i que té com a administrador el xofer empresonat.

La companyia va fer fallida i va caure en concurs de creditors el passat estiu, en acumular un deute de 205.402,73 euros. Un jutjat va resoldre al setembre que Chavi Tours fos dissolta. No obstant això, l'administrador va continuar actuant pel seu compte, com l'accident va posar al descobert.

Alejandro C.R. conduïa un autocar que disposava de lloguer des de fa quatre anys i circulava amb la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) caducada. Tampoc tenia tota la documentació en regla per traslladar passatgers.

El seu nom no figura en el llistat de conductors habilitats en el registre estatal d'empreses i activitats de transport. La Generalitat va obrir un expedient per esclarir les irregularitats sota les quals la companyia aparentment operava.

Un cas que obre un fort debat

La investigació judicial a França ha revelat altres presumptes irregularitats que agreugen la responsabilitat del conductor i de la companyia de transport. Mentrestant, els afectats i els seus familiars busquen assessorament legal per exigir responsabilitats. Tant al xofer com a l'empresa que mantenia operatiu un vehicle que no complia amb la normativa.

La pressió mediàtica i ciutadana s'ha incrementat, generant un debat públic sobre la necessitat de reforçar la supervisió i la regulació en el sector del transport de passatgers.

De confirmar-se les múltiples infraccions detectades, el Govern podria proposar canvis legals que endureixin les sancions per a les empreses que operin sota condicions irregulars. Mentre prossegueix la instrucció del cas, tant aquí com a França, els familiars de les víctimes i els afectats esperen respostes concretes de les autoritats. I la garantia que no es repetiran circumstàncies tan negligents en futurs viatges organitzats.