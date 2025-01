5 dotacions de bombers rescaten 2 persones atrapades en un incendi

per Iker Silvosa

El matí d'aquest divendres ha estat marcat per un succés inesperat en el camí que connecta Sant Pere de Riudebitlles amb Sant Quintí de Mediona. Diversos veïns van percebre una forta olor de fum i, amb rapidesa, es van posar en contacte amb els serveis d'emergència per sol·licitar ajuda. En un primer moment, els habitants de la zona desconeixien l'abast del que estava succeint, però no van trigar a apreciar flames i una columna de fum que s'alçava des del que semblava ser una edificació situada al mig de la ruta.

Segons s'ha sabut després, el foc havia començat en un habitatge. L'escenari va mantenir en suspens els testimonis que contemplaven com les flames es propagaven per l'immoble, especialment a la planta baixa i part de la superior, però sense que en aquell moment es conegués si hi havia persones dins.

Al poc temps, van arribar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, mobilitzades després de la trucada d'alerta que es va rebre a les 07:52 h al telèfon d'emergències 112. L'objectiu inicial va ser aproximar-se amb cautela i avaluar la intensitat del foc. Gràcies a la col·laboració de veïns, es va desbrossar part del camí per permetre el pas dels vehicles d'extinció, incloent-hi l'autoescala. Aquest dispositiu va resultar fonamental per abordar les altures i treballar en les zones compromeses de l'edifici.

| ACN

Evacuació de dues persones

Un cop al lloc, els equips van confirmar l'existència d'un incendi d'importància a l'interior de l'habitatge. Armats amb mànegues i equips de respiració autònoma, els bombers van accedir a l'immoble amb la intenció de frenar la propagació de les flames abans que danyessin en excés l'estructura. El fum dens, però, va dificultar la visibilitat. Va ser llavors quan van haver d'implementar maniobres de ventilació i localitzar focus de calor ocults darrere de murs i sostres.

A mesura que avançaven, es van trobar amb la necessitat de realitzar un rescat de dues persones que es trobaven a l'interior de l'habitatge. L'equip va procedir a immobilitzar-les amb seguretat i, després de confirmar el seu estat, les van evacuar a l'exterior. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), present al punt, es va encarregar d'atendre-les i comprovar que no presentaven danys majors. El rescat va suposar el moment de màxima tensió, però gràcies al professionalisme dels bombers, es va aconseguir de forma satisfactòria.

Amb les persones ja a resguard, la prioritat va passar a extingir completament qualsevol rastre de foc a la casa. Els efectius es van dividir per atacar les flames des de diversos angles, combinant aigua i, en cas de necessitat, escuma per aïllar possibles focus. Passat un temps, l'actuació va permetre declarar controlat l'incendi, si bé els bombers van continuar revisant i removent punts calents per descartar reactivacions.