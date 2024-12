Gir de 180 graus després d'una decisió de la justícia per l'autobús accidentat

Ja fa uns dies que va tenir lloc el greu accident d'autobús a Portè, el qual ens va deixar dues víctimes mortals i més de quaranta ferits en total. El vehicle de transport, el qual transportava 47 passatgers des de l'Hospitalet de Llobregat cap a Andorra, va sortir de la via i va acabar col·lisionant fortament contra un talús.

En aquests primers moments, es va parlar que les causes del sinistre estarien vinculades a irregularitats en la gestió de l'empresa operadora. A més, durant les hores següents, va sortir a la llum que la companyia responsable, Chavi-Tours SL, estava en concurs de creditors des del juliol i acumulava un deute superior als 205.000 euros.

D'altra banda, també es va confirmar que l'autobús implicat tenia la ITV caducada des del 2023. Com és normal, aquest fet va generar una onada de crítiques sobre la seguretat del transport públic, i ara les autoritats sembla que han decidit prendre mesures en aquest cas greu.

La investigació per part de la justícia francesa

La justícia francesa investiga com un homicidi involuntari l'accident d'autocar que es va produir diumenge a Portè (Alta Cerdanya), segons va informar la fiscalia de Marsella. En un comunicat, apunta a una possible "violació deliberada de l'obligació particular de prudència i seguretat per part del conductor". Així com que "es va posar en risc la vida dels altres".

| ACN

La fiscalia de Marsella xifra en 48 el nombre d'ocupants del vehicle i remarca que l'accident va deixar dos morts. I que alguns dels ferits "encara estan hospitalitzats, a França i Espanya, entre ells el xofer".

Al text adjunt, la fiscalia de Marsella subratlla que la investigació té per objectiu "determinar la identitat de totes les víctimes, les condicions d'organització del transport. I la causa de la pèrdua de control del vehicle que va causar l'accident".

La sanció a què es pot enfrontar l'empresa

L'homicidi involuntari és un acte en què una persona causa la mort d'una altra sense intenció de fer-ho, generalment com a resultat de negligència, imprudència o actes no deliberats. Aquest delicte pot tenir greus conseqüències legals, socials i personals per a qui el comet.

Des del punt de vista legal, les sancions varien segons la jurisdicció, però solen incloure penes de presó que poden oscil·lar entre mesos i anys, depenent de les circumstàncies del cas.

| ACN

A més, en alguns països, es poden imposar multes econòmiques o mesures com la inhabilitació per fer certes activitats. Especialment si l'homicidi està relacionat amb professions específiques, com ara la conducció o l'exercici mèdic.

En l'àmbit personal, el perpetrador pot enfrontar-se a una càrrega emocional duradora, com ara culpa, trauma o dificultats per reintegrar-se a la societat. Les relacions familiars i laborals es poden veure afectades, ja que moltes persones tendeixen a distanciar-se dels que estan implicats en delictes greus.