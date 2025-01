Impactant incendi d'un camió a l'A-2: Intervenen 4 dotacions de bombers

per Iker Silvosa

La nit d'aquest dijous s'ha viscut una situació de gran tensió a l'autovia A-2, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, quan el remolc d'un camió s'ha incendiat sobtadament. Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat, s'han mobilitzat quatre dotacions per extingir les flames, que generaven un fum dens i amenaçaven amb propagar-se per la resta del vehicle. El succés, que va ocórrer al voltant de les 18:41 h, ha obligat a tallar part de la via, complicant la circulació a la zona.

El foc ha posat en alerta els conductors que es trobaven a l'A-2, alguns dels quals han manifestat la seva sorpresa en veure l'intensa resplendor en plena calçada. D'acord amb les primeres dades, les flames es van originar al remolc, sense que s'hagi determinat encara la causa exacta. Podria tractar-se d'una fallada mecànica, un sobreescalfament o un curtcircuit, però serà la investigació posterior la que ho esclareixi. Per fortuna, no s'han reportat ferits en l'incident.

La intervenció dels bombers ha resultat clau per contenir l'incendi. Amb el suport de diverses mànegues i escuma, els efectius han pogut atacar el focus principal i evitar que les flames s'estenguessin a la capçalera tractora o a altres vehicles propers. No obstant això, la fumera que emanava del camió va obligar a prendre mesures de seguretat addicionals, tallant la circulació en un dels trams afectats. L'escenari estava dominat per la resplendor dels llums d'emergència i l'escuma que cobria part de l'asfalt.

L'incendi provoca 4 quilòmetres de cues

El Servei Català de Trànsit ha comunicat que, després de l'incendi, s'han registrat retencions considerables en un tram de fins a 4 quilòmetres des de Cornellà en direcció a la sortida de Sant Feliu de Llobregat. Aquest embús ha afectat notablement els conductors que tornaven a les seves llars o es desplaçaven per motius laborals. Alguns han descrit l'avanç de la caravana de vehicles com molt lent, amb parades constants i la consegüent frustració en plena hora punta.

Per agilitzar la normalització del trànsit, a més de les dotacions de bombers, han acudit patrulles dels Mossos d'Esquadra i de manteniment de carreteres. La seva tasca s'ha centrat a balisar la zona, desviar la circulació cap a carrils alternatius i col·laborar en la retirada del camió afectat, un cop sufocades les flames.

El fet que l'A-2 sigui una de les vies principals per accedir o sortir de Barcelona ha augmentat la ressonància de l'incident, generant embussos que en alguns moments s'acostaven a la confluència amb la B-23 i altres vies metropolitanes. A mesura que la nit anava avançant, la situació es va anar controlant de forma paulatina.

Després d'extingir-se l'incendi, els equips d'emergència han procedit a inspeccionar les restes del remolc per descartar brases que poguessin revifar el foc. Així mateix, la neteja de la calçada ha resultat necessària, ja que en aquest tipus de sinistres solen quedar restes de càrrega o del propi material calcinat que poden obstaculitzar el pas o danyar els pneumàtics dels vehicles.