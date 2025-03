Segon tiroteig a Terrassa en poques hores

per Mireia Puig

La tranquil·litat dominical s'ha trencat de manera abrupta i alarmant en una ciutat catalana, sacsejada per dos episodis de violència extrema en un breu interval de temps. Ambdós successos, segons les primeres investigacions policials, podrien estar connectats per un fil conductor familiar.

Una jornada marcada per la violència

La ciutat de Terrassa viu avui moments de gran tensió després de registrar dos tirotejos en qüestió d'hores. El primer va ocórrer a la matinada d'aquest diumenge, aproximadament a les 6:30 hores, deixant com a resultat un home mort davant de la coneguda discoteca Chicago Latino, ubicada al polígon industrial Can Petit, al nord del municipi.

En aquest primer incident, segons testimonis presencials i fonts policials, diversos individus des d'un vehicle van efectuar almenys cinc trets contra la víctima, fugint ràpidament del lloc abans que els serveis d'emergència poguessin reaccionar. Els Mossos d'Esquadra van activar immediatament una operació de cerca i captura que encara roman oberta, centrant-se a localitzar el vehicle implicat i els responsables d'aquest crim.

| ACN

Segon atac, possible vincle familiar

Quan encara no s'havien apagat els ecos d'aquest crim, cap a les 15:00 hores es produïa una nova alerta: un segon tiroteig estremia Terrassa, aquesta vegada al carrer Historiador Cardús. El lloc ha estat una perruqueria dominicana. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal van acudir ràpidament al lloc després de rebre trucades alertant sobre diversos trets.

Allí van trobar un home ferit per arma de foc en un peu, qui va ser traslladat amb urgència a l'hospital més proper per personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Fonts policials assenyalen que la víctima estava conscient en el moment del seu trasllat, encara que per ara es desconeix el seu estat actual.

No obstant això, la investigació ha pres un gir encara més fosc. Segons ha avançat el periodista Guillem Ramos-Salvat (El Caso) i confirmat posteriorment per fonts properes a la investigació, els Mossos sospiten que l'autor del segon atac podria ser el germà de l'home mort durant el primer tiroteig davant de la discoteca Chicago Latino.

Aquesta hipòtesi incrementa notablement la gravetat del cas i obre interrogants sobre possibles motivacions familiars, rivalitats o venjances personals darrere d'aquests actes violents.

| ACN, XCatalunya

Terrassa en màxima alerta policial

Davant la gravetat dels esdeveniments, els Mossos d'Esquadra han reforçat la presència policial en diversos punts estratègics de la ciutat, realitzant controls exhaustius i revisions per intentar trobar l'agressor, que actualment roman pròfug.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Nord de la policia catalana lidera aquesta complexa investigació, que es troba sota secret de sumari a causa de la sensibilitat de les circumstàncies i al risc latent que puguin produir-se nous episodis violents.

La ciutadania de Terrassa es mostra profundament preocupada i indignada per aquests successos consecutius, que se sumen a un augment de la inseguretat que es viu a la cocapital del Vallès Occidental en els últims anys.