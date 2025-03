És un no parar a Rodalies: Un tren atropella una persona

per Sergi Guillén

La xarxa ferroviària de Rodalies ha tornat a ser escenari d'un tràgic succés. A la nit de dissabte d'ahir, un home va perdre la vida després de ser atropellat per un tren de la línia R3. L'incident va ocórrer entre les estacions de Montcada Bifurcació i Montcada Ripollet, a l'altura del carrer Tagamanent, a Montcada i Reixac.

Detalls del succés

Segons va informar l'Ajuntament de Montcada i Reixac a les 22:17 hores, diverses unitats d'emergències es van desplaçar al lloc de l'accident. La circulació ferroviària va quedar interrompuda perquè el tren involucrat romania aturat a la via.

Protecció Civil va activar la prealerta del pla Ferrocat i va establir un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions de Fabra i Puig i Montcada Ripollet. A més, es va procedir a l'evacuació dels 70 passatgers que viatjaven en el tren afectat.

| ACN

Antecedents a Montcada i Reixac

Aquest tràgic esdeveniment se suma a una llarga llista d'incidents similars a Montcada i Reixac. Al novembre de 2024, un atropellament mortal a l'estació de Montcada i Reixac va obligar a interrompre la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 durant gairebé una hora.

L'accident va ocórrer al voltant de les 15:10 hores i va afectar el tram entre Sant Andreu i La Llagosta. Els passatgers van ser evacuats a les 15:45 hores i el servei es va restablir per via única a les 16:00 hores.

Així mateix, al setembre de l'any passat, una menor de 16 anys va morir en ser atropellada per un tren en un pas a nivell de l'estació de Montcada i Reixac. La jove va creuar les vies amb les barreres baixades i va ser envestida per un tren que circulava des de Portbou cap a Barcelona. Les investigacions posteriors van determinar que la maquinista del tren no havia consumit drogues, descartant així qualsevol influència de substàncies en l'accident.

Mesures de seguretat i prevenció

Davant la recurrència d'aquests incidents, les autoritats locals han pres mesures per millorar la seguretat en els passos a nivell de Montcada i Reixac. Al setembre de 2024, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i l'alcalde de Montcada, Bartolo Egea, es van reunir per abordar aquesta problemàtica. Entre les propostes discutides es troben la implementació d'agents cívics en els passos a nivell.

I la realització de campanyes educatives dirigides a nens i persones grans per conscienciar sobre els riscos de creuar les vies amb les barreres baixades. La comunitat de Montcada i Reixac ha expressat la seva consternació davant aquests successos. El consistori i la Taula del Soterrament han convocat un acte d'homenatge per a la víctima.

Que se celebrarà el dilluns 10 de març a les 12:00 hores a la Cruïlla del Soterrament. Aquest acte busca retre tribut a la víctima número 184 a les vies del tren del municipi i reforçar més la necessitat d'implementar mesures efectives per prevenir altres futurs accidents.