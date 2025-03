Crim número 13 a Catalunya: Cosit a trets un home en una discoteca llatina

Una nova víctima se suma a la preocupant llista de morts violentes a Catalunya. Aquesta vegada, la víctima és un home que gaudia d'una nit en una coneguda discoteca de música llatina.

La violència armada torna a sacsejar la comunitat. Sembrant l'alarma entre els veïns i clients habituals del local, que no esperaven un desenllaç tan brutal durant el que semblava una nit festiva.

Trets mortals a les portes d'una discoteca

La matinada d'aquest diumenge, un home ha perdut la vida després de rebre múltiples impactes de bala just al sortir d'una popular discoteca llatina situada a la ciutat de Terrassa. Segons han confirmat fonts policials, el tràgic incident va tenir lloc al voltant de les cinc de la matinada. Quan l'establiment es trobava tancant les seves portes després d'una concorreguda nit de dissabte.

La víctima, la identitat de la qual no ha transcendit fins al moment, va rebre impactes de bala per part d'un individu que va escapar després d'obrir foc. Testimonis asseguren haver vist un home encaputxat disparar directament contra la víctima des de curta distància, i acte seguit, fugir ràpidament a bord d'un vehicle que l'esperava a les proximitats.

Ràpidament, efectius de la Policia Municipal de Terrassa i dels Mossos d'Esquadra van arribar al lloc després de rebre nombroses trucades d'alerta al 112. També es van mobilitzar ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Però els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida del ferit, que va morir a l'acte a causa de la gravetat de les diferents ferides.

Investigació oberta i cerca intensa de l'autor

Les autoritats han iniciat de seguida una investigació per aclarir les circumstàncies exactes del crim. I determinar si es va tractar d'una venjança, una hipòtesi que pren força a causa del context i a l'execució directa de l'atac. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra estan recopilant imatges de càmeres de seguretat properes.

I testimonis directes per intentar identificar l'autor dels trets, que va fugir del lloc en un vehicle. Segons fonts policials, fins al moment no es descarta cap hipòtesi, encara que tot apunta a una possible venjança

La discoteca, ubicada en una zona coneguda per l'afluència de públic llatí, no tenia fins ara antecedents recents d'incidents greus de violència. Arran del succés, la Policia ha reforçat els controls als voltants per tranquil·litzar veïns i comerciants, molt preocupats per aquest nou episodi violent.

Preocupació creixent davant l'augment de la violència a Catalunya

Aquest nou episodi se suma a una preocupant onada de violència que Catalunya ha viscut en el que va d'any, especialment en entorns relacionats amb locals d'oci nocturn. A Terrassa mateix, s'han registrat en els últims mesos altres incidents similars, encara que cap amb un desenllaç fatal fins ara.

Per aquest motiu, veïns i propietaris de negocis nocturns exigeixen una major presència policial i un enduriment de les mesures de seguretat en zones conflictives. La policia ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per recopilar informació útil que permeti detenir el pistoler, garantint en tot moment l'anonimat d'aquells que aportin dades.