Segon tiroteig del dia a Catalunya: El quart en poques hores

per Iker Silvosa

L'escalada de violència a Catalunya continua preocupant les autoritats i la ciutadania. Aquest diumenge, la localitat de Tàrrega es va convertir en l'escenari del segon tiroteig del dia i el quart en poques hores, un alarmant repunt d'incidents amb armes de foc a la regió. El succés va ocórrer al carrer del Ferrocarril, on un veí va alertar la policia després d'escoltar crits i el que semblaven ser detonacions d'arma de foc al voltant de la una del migdia.

Trets i patrulles a Tàrrega

En rebre l'alerta, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins a la zona i van iniciar una investigació per esclarir els fets. Durant la inspecció, els agents van localitzar dues beines en un solar proper, cosa que confirmava que s'havien efectuat dispars a la zona. No obstant això, no s'han reportat ferits ni s'han identificat encara els implicats en el succés.

| ACN

La policia ha obert diligències per tractar de determinar l'autoria del tiroteig i el motiu darrere del mateix. Aquest episodi, encara que no ha deixat víctimes, se suma a una sèrie d'enfrontaments violents amb armes de foc que han ocorregut a Catalunya en els últims dies, cosa que ha incrementat la preocupació per la seguretat a la regió.

Una onada de violència amb armes de foc

Aquest tiroteig a Tàrrega és el quart en molt poques hores i ocorre en un context de creixent inseguretat. La jornada d'aquest dilluns va començar amb un altre tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat, on un home va resultar greument ferit després de rebre diversos trets a la zona de la plaça de Guernica. En aquest cas, l'atacant va aconseguir fugir en un vehicle, però va ser detingut després de patir un accident a la C-31. La policia va recuperar l'arma utilitzada i manté sota vigilància la víctima, que roman ingressada en estat greu a l'Hospital Clínic de Barcelona.

A aquests fets se sumen altres dos incidents previs registrats a Catalunya. A Sant Roc, Badalona, el passat cap de setmana es va viure un tiroteig entre clans gitanos en què es van disparar una vintena de trets a l'aire, encara que sense ferits. Poc després, a Terrassa, un altre enfrontament relacionat amb el tràfic de drogues va acabar amb un home rebent dos dispars a la cama.

Preocupació i reacció de les autoritats

L'augment en la freqüència d'aquests episodis de violència armada ha generat alarma tant entre els ciutadans com en les autoritats. La policia catalana ha intensificat la vigilància i ha reforçat les unitats d'investigació criminal per tractar de contenir aquesta onada d'atacs amb armes de foc.

En el cas de Tàrrega, les investigacions estan en curs i els Mossos d'Esquadra treballen per identificar els implicats en el tiroteig. S'espera que en les pròximes hores es puguin obtenir més detalls sobre el que ha ocorregut i si existeix relació entre aquest i els altres tres incidents recents.

Mentrestant, la ciutadania segueix en alerta i la inseguretat s'ha convertit en una de les principals preocupacions a la regió. Amb quatre tiroteigs en poques hores, el debat sobre l'accés a les armes i la violència urbana a Catalunya cobra encara més rellevància, mentre les autoritats intenten frenar aquesta preocupant tendència.