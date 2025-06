Segon incendi forestal del dia: Hi intervenen 13 dotacions de bombers

En dies de calor i cels serens, la tranquil·litat de l'entorn natural pot veure's alterada en qüestió de minuts. L'aparició de fum a l'horitzó sol ser el primer senyal d'alarma, i en aquestes situacions la resposta ràpida i coordinada dels serveis d'emergència es converteix en un factor decisiu per frenar qualsevol amenaça.

El que va començar com un avís rutinari va acabar activant desenes de professionals i mitjans tècnics, en una cursa contrarellotge per contenir les flames.

Incendi de vegetació a Sant Llorenç Savall

Durant la tarda, els Bombers de la Generalitat van rebre una alerta poc després de les sis, mobilitzant ràpidament els seus efectius davant un nou incendi forestal.

| Canva

El foc es va originar als voltants de la carretera B-124, a l'altura del municipi de Sant Llorenç Savall, una zona de gran valor ecològic per la seva vegetació i la proximitat a diversos espais protegits de l'interior de Catalunya.

Segons fonts oficials, l'incendi va afectar principalment massa forestal, propagant-se a baixa i mitjana intensitat gràcies a les condicions meteorològiques relativament estables i la ràpida intervenció dels serveis d'emergència.

La resposta va ser immediata: 13 dotacions terrestres i un helicòpter de suport aeri es van desplegar al lloc dels fets. L'operatiu, coordinat des del primer moment, va permetre traçar diverses línies d'aigua que, en qüestió de minuts, van aconseguir estabilitzar el front de l'incendi. D'aquesta manera, el perímetre de les flames va quedar controlat i es va evitar el seu avanç cap a altres zones de vegetació densa o nuclis habitats propers.

Un operatiu eficient i ràpid

L'avís, rebut a les 18:12 hores a través del telèfon d'emergències 112, va permetre mobilitzar recursos amb agilitat. L'elecció de mitjans no va ser casual: la combinació d'equips terrestres i l'helicòpter del MAER (Medi Aeri) garanteix més efectivitat en terrenys complicats, permetent tant atacs directes com treballs de vigilància i control des de l'aire.

L'actuació aèria va ser fonamental per supervisar l'evolució del foc i actuar sobre els punts més conflictius del perímetre.

La feina dels bombers va permetre que, en menys de dues hores, l'incendi estigués considerat "estabilitzat", la qual cosa significa que ja no existia risc immediat que les flames avancessin fora de control.

| @bomberscat, Catlane

Segons van informar fonts del cos de bombers a través dels seus canals oficials, el perímetre va quedar completament envoltat per línies d'aigua, consolidant així la seguretat tant per a l'entorn natural com per als veïns de la zona.

Segon incendi del dia a Catalunya

Aquest succés no és un fet aïllat. L'episodi registrat a Sant Llorenç Savall es converteix en el segon incendi forestal del dia. El primer s'ha produït a Cadaqués, ja controlat. Hi han treballat al voltant d'un centenar d'efectius.