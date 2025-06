10 dotacions de bombers intervenen en l’espectacular incendi d’un paller

per Mireia Puig

La tranquil·litat de la tarda es va veure interrompuda per una columna de fum que s'elevava a gran distància, senyal inequívoc d'un incident que ràpidament va captar l'atenció de tothom a la zona. El que a primera vista semblava un incendi menor aviat es va transformar en un desplegament de mitjans d'emergència que va sorprendre fins i tot els més veterans del lloc.

Un incendi que posa a prova els serveis d'emergència

El succés va tenir lloc a Vilalta, on la ràpida actuació dels equips de bombers va ser fonamental per evitar mals majors. Els fets es van produir durant la jornada del 14 de juny de 2025, quan l'avís va arribar al telèfon d'emergències 112 a les 14:59 hores.

En pocs minuts, fins a 10 dotacions del cos de Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins al lloc per fer front al foc declarat en un paller. L'objectiu principal dels efectius era contenir les flames i protegir tant l'estructura com l'entorn, donada la proximitat a zones rurals i forestals.

| ACN

Des del primer moment, els bombers es van esforçar a frenar la propagació del foc, que amenaçava d'estendre's pel material acumulat i el mateix farratge. Segons la informació oficial compartida pel cos de Bombers a les seves xarxes socials, la tasca es va centrar inicialment a confinar les flames per evitar que arribessin a la massa forestal propera.

Posteriorment, els treballs es van orientar a retirar la palla cremada i continuar l'extinció des de l'exterior, minimitzant riscos per als equips i evitant el col·lapse total de l'estructura afectada.

Danys materials i conseqüències per a l'estructura

Tot i que la intervenció va ser ràpida i coordinada, l'estructura del cobert va quedar visiblement danyada. Les imatges difoses mostren part de la teulada col·lapsada i un intens fum que cobria la zona durant les tasques d'extinció. Els bombers van confirmar que el principal dany se situa a la coberta del paller, que ha quedat parcialment destruïda com a conseqüència de la intensa calor i les flames.

Un dels aspectes més rellevants de l'operatiu ha estat l'èxit d'evitar la propagació de l'incendi a zones forestals, una por habitual en aquest tipus de situacions, especialment en períodes d'altes temperatures i sequera com els que sovint es viuen a mitjans de juny a Catalunya.

La presència de grans quantitats de material vegetal sec i el vent són factors que, en moltes ocasions, compliquen la tasca dels equips d'emergència. Tanmateix, en aquest cas, l'actuació va ser prou contundent per impedir que el foc anés a més.

El paper clau de la coordinació i la prevenció

La mobilització de fins a 10 dotacions subratlla la magnitud i el potencial perill de l'incendi. Aquest desplegament respon a protocols que prioritzen la seguretat de les persones i la protecció de l'entorn rural, especialment quan hi ha riscos que les flames puguin saltar a àrees forestals o zones habitades.

| Govern

Cal recordar que els incendis en instal·lacions agrícoles com pallers o magatzems de farratge solen ser especialment difícils de controlar a causa de la combustibilitat del material i la facilitat amb què el foc pot expandir-se.

En aquest context, la prevenció continua sent un dels pilars clau per reduir l'impacte d'aquest tipus de sinistres. La revisió periòdica de les instal·lacions, l'emmagatzematge adequat de la palla i la neteja dels voltants són mesures que contribueixen de manera decisiva a minimitzar riscos. En els darrers anys, els cossos d'emergència han insistit en la importància de la formació i la conscienciació del sector agrícola per evitar catàstrofes més grans.