Gir de 180 graus en l'incendi de Cadaqués

L'evolució d'un gran incendi forestal pot canviar en qüestió d'hores, i així ha passat aquesta tarda en una de les poblacions més icòniques del litoral mediterrani. El que durant bona part del dia semblava descontrolat ha experimentat un gir de 180 graus gràcies a la intervenció massiva dels serveis d'emergència, tornant l'esperança a veïns i visitants que han seguit amb angoixa cada actualització.

L'incendi estabilitzat després d'hores de màxima tensió

La situació ha fet un tomb cap a les 16 hores, moment en què els Bombers de la Generalitat han aconseguit estabilitzar l'incendi declarat aquest matí a Cadaqués.

El foc, que s'havia iniciat poc abans del migdia i ràpidament s'ha propagat per una zona envoltada de vinyes i vegetació, ha deixat una cicatriu visible en el paisatge i ha posat a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència.

| @bomberscat

Des de l'avís inicial, rebut a les 11:53 hores, el desplegament de mitjans ha estat imponent: fins a 34 dotacions es mantenen encara a la zona, amb 25 vehicles terrestres i 9 mitjans aeris treballant per garantir que el perímetre no es torni a activar amb l'ajuda del vent. L'objectiu prioritari continua sent evitar qualsevol possible revifada i protegir les àrees properes.

Carretera tallada i una superfície de 14,5 hectàrees afectades

L'incendi de Cadaqués ha obligat, a més, a mantenir tallada en tots dos sentits la carretera d'accés principal, la GI-614, cosa que ha generat complicacions per a la mobilitat i la logística al municipi. Ningú pot entrar ni sortir per carretera, una mesura que segueix vigent fins a nou avís per raons de seguretat.

Aquesta restricció afecta residents, visitants i serveis de subministrament, posant de relleu l'impacte que pot tenir una emergència forestal en localitats amb un sol accés principal.

| @bomberscat

Segons el balanç més recent dels Agents Rurals, la superfície calcinada pel foc arriba ja a les 14,5 hectàrees, una xifra que mostra la virulència amb què va avançar l'incendi en les primeres hores. Les imatges captades des de l'aire revelen la magnitud de la zona afectada i la feina incansable dels equips d'extinció per frenar l'avanç de les flames.

L'origen: una espurna en feines agrícoles

Tal com han confirmat els Agents Rurals, tot apunta que l'incendi es va originar per l'ús d'una desbrossadora durant unes feines agrícoles als voltants. Un accident que, en un entorn amb vegetació seca i vents moderats, ha estat suficient per desencadenar una situació d'emergència de gran abast.

Aquesta dada, que posa el focus en la necessitat d'extremar precaucions durant qualsevol feina rural, reforça la importància de la prevenció en una temporada d'alt risc per als incendis forestals.