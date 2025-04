Sant Jordi sanguinari: Baralla amb matxets entre dos grups en una paradeta de roses

per Iker Silvosa

El dia de Sant Jordi, conegut tradicionalment com una jornada d'amor, llibres i roses, ha quedat enterbolit aquest any per un violent incident que ha sembrat el caos en una popular zona de venda ambulant. El que havia de ser una celebració tranquil·la es va convertir ràpidament en una escena digna d'una pel·lícula d'acció, amb protagonistes inesperats i conseqüències alarmants.

Un atac inesperat enmig de la festivitat

Els fets van ocórrer al voltant de les tres de la tarda del dimecres, quan la tranquil·litat que envoltava una paradeta de roses es va veure abruptament interrompuda per un atac armat. Segons fonts policials, un grup compost per tres individus sud-americans va descendir ràpidament d'un vehicle i, sense previ avís, es va llançar sobre els qui es trobaven venent roses al carrer.

| ACN

Armats amb matxets, aquests individus van atacar un altre grup de persones gitanes que estaven al capdavant del lloc de flors, generant una escena de pànic entre els veïns que gaudien de la festivitat. Els testimonis van alertar ràpidament al telèfon d'emergències 112, activant l'arribada immediata de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra.

Enfrontament entre grups rivals

La policia ha confirmat que l'enfrontament es va produir entre dos grups identificats pels seus orígens diferents: els agressors eren d'origen sud-americà, mentre que les víctimes pertanyien a una comunitat gitana local. Encara que les raons exactes de l'altercat romanen sota investigació, les autoritats ja han descartat que es tractés d'un intent de robatori, apuntant a possibles conflictes previs com a detonant de l'incident.

Durant la baralla, diverses persones van patir ferides lleus causades pels matxets. Malgrat la gravetat de l'escena i la tensió generada a la zona, els ferits van rebutjar l'atenció mèdica oferta pels serveis d'emergència desplaçats al lloc. Tota aquesta informació ha estat avançada per El Caso.

Detencions immediates i un barri en alerta

Gràcies a la ràpida actuació policial, dues persones van ser detingudes al mateix lloc dels fets. No obstant això, des de l'Ajuntament s'ha mantingut un hermetisme notable, evitant proporcionar detalls sobre les edats i nacionalitats exactes dels detinguts. Aquesta decisió podria respondre a una estratègia per evitar alimentar possibles tensions entre comunitats, encara que no ha evitat que el nerviosisme entre els veïns sigui palpable.

L'incident va provocar un gran enrenou a la zona afectada, on nombrosos ciutadans es van congregar després del succés, expressant indignació i preocupació davant el que descriuen com un augment notable de la inseguretat en els últims mesos.

Terrassa: focus constant de violència

Aquest episodi violent no és un cas aïllat, sinó que se suma a altres recents que han posat Terrassa en el punt de mira de les autoritats i l'opinió pública. Fa pocs dies, una altra violenta baralla protagonitzada per un grup d'individus d'origen magrebí va generar danys a vehicles policials i va acabar amb la detenció de dues persones que van ser posteriorment alliberades, malgrat comptar amb amplis antecedents delictius.

A més, fa poques setmanes, diversos tirotejos relacionats amb el tràfic de drogues van culminar amb la mort d'un jove dominicà a la sortida d'una coneguda discoteca llatina, augmentant la percepció d'inseguretat entre els veïns.

La situació actual a Terrassa exigeix respostes ràpides i efectives per part de les autoritats locals, que es troben davant el desafiament de recuperar el control i retornar la tranquil·litat a una ciutat cada vegada més afectada per brots de violència al carrer.