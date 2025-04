Tragèdia al riu Sella: Mor un canoista català arrossegat per la corrent

El que prometia ser un agradable dia d'activitat a l'aire lliure va acabar en tragèdia. Aquest dimecres, un home que navegava juntament amb la seva esposa en canoa per un popular riu del nord d'Espanya ha perdut la vida després de ser arrossegat per un corrent sobtat. L'incident ha causat commoció i sorpresa en la comunitat local i entre els turistes habituals d'aquesta coneguda ruta aquàtica.

La tragèdia en un dia aparentment tranquil

El dramàtic succés va tenir lloc al voltant de les 12:50 hores al riu Sella, en una zona propera al coto de pesca d'Alizo, a Parres, Astúries. Segons els informes inicials proporcionats per la Guàrdia Civil, l'home, un català de 71 anys, estava realitzant el descens del riu en una canoa llogada, acompanyat per la seva esposa, quan l'embarcació va patir un brusc canvi d'orientació a causa d'un corrent inesperadament fort.

En intentar reorientar la canoa i després de sortir momentàniament de l'embarcació per facilitar la maniobra, l'home no va poder tornar a bord. El corrent del riu, que habitualment en aquesta època de l'any sol presentar un cabal suau i apte fins i tot per a principiants, va resultar massa fort. Arrossegat riu avall, va quedar inconscient després de l'esforç per mantenir-se a flotació i recuperar el control de la canoa.

Intents desesperats per salvar la vida de l'home

Un pescador que es trobava a la zona va ser qui va localitzar l'home flotant inconscient a les aigües del riu. Ràpidament, va aconseguir traslladar-lo fins a la riba i va alertar els serveis d'emergència. Fins al lloc es van desplaçar efectius de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil, així com equips de bombers i un grup especialitzat en rescat del servei d'emergències 112.

Malgrat la immediata mobilització dels equips sanitaris i els intents reiterats de reanimació cardiopulmonar realitzats pels facultatius, lamentablement aquests esforços van resultar infructuosos. Finalment, només van poder confirmar la defunció de l'home.

Commoció en la comunitat i obertura d'investigació

La notícia ha generat un profund impacte en l'empresa local encarregada del lloguer de l'embarcació, que va manifestar la seva consternació davant aquest incident sense precedents en els seus trenta anys d'història operant a la zona. Ara, tant les autoritats judicials com la Guàrdia Civil han activat els protocols corresponents per esclarir els detalls exactes de la tragèdia.

El cos del difunt va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal d'Oviedo, on es durà a terme l'autòpsia que determinarà amb precisió la causa de la mort, descartant altres hipòtesis i aportant claredat sobre les circumstàncies específiques de l'accident.