Incendi brutal en un habitatge: 10 persones i 1 gos ferits

per Iker Silvosa

La tarda d'aquest dimecres es va convertir en un autèntic malson per als residents d'un edifici situat en una zona concorreguda, on un violent incendi va generar moments de pànic i tensió entre els veïns. El succés va deixar múltiples afectats per inhalació de fum, desencadenant una operació d'emergència significativa.

Dramàtic rescat i ràpida actuació

Els fets van ocórrer al voltant de les 18:55 hores quan els serveis d'emergències van rebre una trucada alertant sobre un incendi a la planta baixa d'un edifici residencial de quatre pisos a Badalona. Els Bombers de la Generalitat van arribar ràpidament al lloc del sinistre i es van trobar amb una situació crítica: alguns residents ja s'havien autoevacuat, mentre que altres estaven atrapats a l'interior de l'edifici i havien de ser rescatats urgentment.

| ACN

Durant la intervenció, els bombers van evacuar dues persones i un gos que es trobaven a la tercera planta. Així mateix, alguns veïns van decidir confinar-se a les seves vivendes esperant instruccions, mentre que altres van optar per sortir de l'immoble pels seus propis mitjans, evidenciant la gravetat i la incertesa que va generar la situació.

Conseqüències de l'incendi

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va desplaçar ràpidament sis unitats terrestres al lloc dels fets, va atendre deu persones afectades per inhalació de fum. Quatre d'aquests afectats van poder rebre atenció mèdica al mateix lloc, sent donats d'alta poc després. No obstant això, sis persones van haver de ser traslladades en estat menys greu a diferents centres mèdics: concretament al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de Badalona, al CUAP de Santa Coloma i a l'Hospital Municipal de Badalona.

El foc es va controlar relativament ràpid gràcies a l'eficiència i preparació dels equips d'emergència, permetent que la tragèdia no es convertís en quelcom més gran. Un cop extingit l'incendi, els bombers es van encarregar de ventilar i revisar meticulosament l'edifici per assegurar que no quedessin brases o zones que poguessin reactivar les flames.

Mobilització efectiva dels serveis d'emergència

La coordinació entre els Bombers de la Generalitat i el SEM va ser fonamental per a una gestió efectiva de l'incident. Ambdós cossos van desplegar un equip conjunt que va permetre una actuació ràpida i eficaç. El desplegament va incloure un total de sis vehicles de bombers i sis unitats mèdiques, demostrant una capacitat notable de reacció davant emergències urbanes.

Aquest incendi a Badalona posa de relleu novament la importància de la prevenció i seguretat en vivendes. La rapidesa dels veïns a alertar les autoritats i l'eficiència en la resposta dels equips d'emergències van evitar conseqüències més greus, però recorda la necessitat constant de mantenir els edificis equipats amb sistemes adequats contra incendis i realitzar revisions periòdiques.